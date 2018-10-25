"Уничтожит и сожрет": браку Гогена Солнцева предрекли печальный финал

Известный стилист Роман Смирнов поведал Dni.Ru об истинной природе отношений шоумена Гогена Солнцева и его престарелой супруги Екатерины Терешкович. Эксперт не верит, что их брак продлится долго.



Странные взаимоотношения одиозной парочки не обсуждает только ленивый. В Сети идут жаркие споры, о том что это – странная любовь, разбивающая стереотипы, или же гнусный пиар-ход, призванный привлечь внимание к этим одиозным персонажам и принести доход.

Известный стилист Роман Смирнов очень плотно пообщался с Гогеном и Екатериной. Эксперт признался, что супруги оставили о себе двоякое впечатление.

"Не могу на 100% сказать, хайп это или нет, у них довольно теплые отношения. Единственное, что меня, конечно, потрясло, как он немного не сдержанно иной раз себя с ней ведет – прикрикивает на нее и так далее. Хотя может быть такой стиль общения в их семье приветствуется, я бы на свою женщину сильно бы не кричал", – рассудил Роман.

Более того, по его словам Гоген настоящий самовлюбленный деспот, который не терпит возражений. "Ну, я бы сказал тиран, да. Почему? Потому что он всегда на хайпе, он достаточно одиозный ведущий, и у него очень одиозное фрик-шоу, адское шоу перевоплощений. Я думаю, что нервов он Екатерине еще потреплет", – заметил эксперт.

Смирнов отметил, что не почувствовал между Гогеном и его престарелой супругой химии, которая всегда возникает между влюбленными мужчиной и женщиной. "Я допускаю, что здесь есть какие-то чувства, но они больше построены не на любви", – добавил знаменитый стилист.

Роман Смирнов уверен, что этот брак обречен. Союз Солнцева и пенсионерки Терешкович не продержится долго и закончится также как и начинался – скандалом. "Такие браки, как правило, долго держатся, потому что есть жертва, и есть тиран. Пока тиран жертву не угандошит, они будут вместе. А потом он ее сожрет", – то ли в шутку, то ли нет сказал он.