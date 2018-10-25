Народ заплевал публично матерившуюся Собчак

Телеведущая возмутила пользователей Сети публикацией в своем Instagram. Ксения Собчак позволила себе использовать ненормативную лексику.

Знаменитость, которая готовится второй раз стать матерью, оказалась в центре скандала. Ксения Собчак разместила в своем микроблоге пост рекламного содержания. Однако подписчиков взбесило не это, а ее оскорбительное поведение в глобальном пространстве.

Звезда продемонстрировала пуховик "как у Фараона". Ярко-розовая блестящая куртка оказалась последней в обсуждениях фолловеров. Многие нашли ее похожей на конфетную обертку, а вот комментарий к посту Ксении Собчак подписчики восприняли с негодованием.

Телеведущая процитировала песню рэп-исполнителя, в которой есть мат. "Как была хамкой, так хамкой и осталась. Еще и в президенты собиралась!", "Какой пример Вы сыну подаете? Таким, как Вы, и рожать нельзя", "Я вообще на распутье: вроде такая умная женщина, но иногда начинаешь сомневаться", "Ноль чувства такта. Дисгармония, жуть какая. Ноль оригинальности. Бред", – заплевали Ксению Собчак комментаторы.

Многих искренне удивило, что такая известная женщина с претензией на интеллигентность так вульгарно выражается, и они предположили, что это влияние гормонов. Были и те, кто с юмором воспринял выходку Ксении Собчак. "Речь достойна президента! Ксюха, так держать!", "Красава", "Пуховик вам идет", – написали они. Сама светская львица в полемику вступать не стала.