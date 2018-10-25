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"Как тут можно без мордобоя": поступок известного актера возмутил Корчевникова

Борис Корчевников. Фото: wikipedia.org
Гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" стал Александр Пашутин. Актер откровенно рассказал о личной жизни.  
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Пашутин известен публике по ролям в картинах "Хождение по мукам", "Экипаж", "Небеса обетованные", "Предсказание". Однако своей первой значимой работой артист считает фильм "Премия", где он оказался на одной съемочной площадке с Олегом Янковским, Евгением Леоновым, Арменом Джигарханяном, Ниной Ургант.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Мать Александра не хотела, чтобы он посвятил жизнь актерской профессии, но Пашутин пошел против ее воли и поступил в театральное училище, где встретил свою первую любовь. На третьем курсе он увлекся студенткой Мариной и через год женился на ней. Правда, этот брак продлился всего полгода.

"Во-первых, она была красивая. Трудно сказать, за что полюбил, это необъяснимо. Мы жили два месяца у нее, потом ей дали комнату. А после так получилось, что мы разошлись. Я тогда работал первый год, получал мало денег. Даже не знаю, почему мы расстались", – вспомнил Александр.

После развода Пашутин не был долго одинок. На съемках он познакомился с Аллой Захаровой. В браке актеры прожили около семи лет, Алла подарила возлюбленному дочь Марию. "Я был ветреный молодой человек – сразу женился на Алле. Зачем? Да мозгов не было", – рассудил теперь знаменитость.

Александр отметил, что решение о разводе приняла супруга. Артист до сих пор не понимает, зачем она разрушила семью: "Я вспоминаю тот период. Больше всего меня огорчало, что я не могу Машке читать книжки на ночь. А так я не слишком переживал. Я был уверен, что все будет хорошо в моей жизни, депрессии не было".

После расставания со второй супругой Пашутин переехал в квартиру к маме и бабушке. Он полностью отдавался работе. Были краткосрочные романы, но ни во что серьезное они не перерастали.

Через 13 лет холостой жизни Александр встретил свою нынешнюю жену Любовь. Возлюбленная актера младше его на 13 лет. Ради Пашутина она бросила мужа – капитана, с которым прожила 16 лет. Любовь призналась, что тот брак трещал по швам. Она не задумываясь ушла к Александру.

"Я ушла от супруга. Саша почти сразу сделал предложение, а я сказала, что просто хочу жить с ним. Потом забрала свою дочку Олю, она стала жить с нами. Ей тогда было 14, но она быстренько поняла все и подружилась с Сашей. После того как Оля стала с нами жить, она перестала видеться с родным отцом", – рассказала жена артиста Борису Корчевникову.

Ведущий был удивлен. Он не понимал, как муж, военный человек, так просто отпустил ее. "С мужем Любы у меня состоялся мужской разговор. Я сказал: "Ты же понимаешь, ни от меня, ни от тебя ничего не зависит. Все зависит от Любы", – поделился актер с шоуменом. Пашутин отметил, что общение с соперником обошлось без мордобоя. "Не понимаю, как тут можно без мордобоя..." – удивился Корчевников. По его мнению, актер заслуженно мог получить по лицу. 

Любовь рассказала, что мать Александра долго не могла принять ее в семью. Она ужасно ревновала сына, но со временем смирилась. Отношения невестки и свекрови наладились.

Супруги признались Корчевникову: они жалеют, что не завели общих детей. Любовь и Александр пытаются восполнить этот пробел общением с внуками.

Автор: Руслана Алексеева25 октября 2018, 14:31
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