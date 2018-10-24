Отечественные знаменитости способны всегда найти повод, чтобы заставить говорить о себе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.



Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот

Меган Маркл продемонстрировала огромный живот во время приема на Фиджи. Герцогиня Сассекская заметно располнела.

Для одного из официальных мероприятий во время визита на Фиджи Меган выбрала легкое платье-халат с цветочным принтом. Наряд с огромным декольте изуродовал Маркл.



"Такое узнал": Галкину открыли глаза прямо на шоу



Максим Галкин обнародовал видео. Популярный ведущий и шоумен оказался на кушетке психоаналитика, где ему открыли глаза на безобидную с виду вещь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видео, которое сопроводил подписью: "После тяжелого трудового дня зашел к знакомому трехлетнему психоаналитику и такое узнал 🙀😂..."



Кейт Миддлтон стала "суповым набором" на фоне сияющей Меган Маркл

Герцогиня Сассекская выбрала красивый голубой наряд для торжественного обеда с президентом Фиджи. Но, в отличие от герцогини Кембриджской, посетившей в тот же день официальную встречу с королем Нидерландов, решила не соблюдать традиций и не надела тиару.

На всех подобных официальных мероприятиях представительницам королевской семьи разрешается носить украшения из коллекции. Ожидалось, что Маркл наденет тиару на встречу с президентом Фиджи. Однако во время своей первой поездки по странам Океании с принцем Гарри герцогиня выбрала более сдержанный образ.



Лобода в больнице в тяжелом состоянии

По некоторой информации, Светлану Лободу госпитализировали. А ведь артистке предстоит череда важных концертов.

Как передает Telegram-канал "Мутко против", Светлана Лобода попала в больницу с сильными болями в животе. Популярную исполнительницу положили в VIP-палату. Она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции. Артистка находится в состоянии средней тяжести.



Исхудавшая донельзя Михалкова призналась в серьезной болезни

29 октября на канале ТВ-3 состоится премьера криминальной драмы Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Безусловно, это самый ожидаемый сериал года, который уже успел завоевать многоженство престижных наград и был продан в несколько стран. Главную роль в картине исполнила Анна Михалкова. С актрисой встретился корреспондент Dni.Ru.

Анна Никитична призналась, что никто из ее знаменитых родственников картину еще не видел. "Но я горжусь этой работой. После нее мне не хотелось переменить фамилию", – улыбнулась актриса.



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