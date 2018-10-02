Собчак показала всему свету содержимое ноздрей

Нос Ксении Собчак внезапно стал предметом обсуждения в Сети. Поклонники отмечали, что телеведущая выбрала неправильный ракурс для съемки.

В своем Instagram Ксения опубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. Она запечатлела себя сидящей в салоне автомобиля. Лицо и шея телеведущей сняты очень крупно, поэтому особенности черт ее лица сразу бросаются в глаза.

"Откусив пирожок, Алиса с тревогой стала себя спрашивать: "Я становлюсь больше или меньше? Больше или меньше?" Чтобы узнать это, она все время держала руку прижатой к голове и с удивлением отметила, что ничего не меняется. Впрочем, это вполне естественно, когда ешь пироги. Но Алиса уже настолько привыкла к чудесам, что, когда все шло своим чередом, жизнь ей казалась глупой и бессмысленной. Поэтому она с удвоенной силой принялась за пирожок, и вскоре с ним было покончено", - многозначительно процитировала Ксения знаменитое произведение Кэрролла Льюиса "Алиса в Стране чудес".

Между тем, некоторые поклонники признавались в комментариях, что не могут оторвать взгляд от носа Собчак. Многие отметили, что в следующий раз, делая селфи, Ксении нужно аккуратнее выбирать ракурс, чтобы не демонстрировать всему свету красоту собственных ноздрей и их содержимое.

"Ноздри видны не правильный ракурс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ноздри разные 😂😂😂", "Ксюха, у тебя через ноздри мозги видно", "Блин😁 взгляд прям в ноздри падает🙈🤪 зачем такое выставлять", "Зачем делать фото, когда видны волосы в носу вплоть до аденоидов?🙈", "Козявку вытащи из носа, Алиса недоделанная", – писали Ксении интернет-обыватели.