"Узнали дату зачатия": Нюшу с выпирающим животом довели до бешенства

Певица Нюша, которая совсем скоро впервые станет матерью, устала от хамства интернет-обывателей. Звезда настоятельно попросила фолловеров выбирать выражения.



В отличии от многих знаменитостей Нюша не скрывает свое интересное положение от поклонников. Она с удовольствием публикует в личном микроблоге фотографии, которые демонстрируют меняющуюся фигуру и заметно выпирающий живот.

Однако не у всех пользователей Сети хватает ума и такта не писать гадости беременной. В итоге терпение певицы лопнуло.

Нюша пошла на крайние меры. Она добавила в "черный список" всех хамов предварительно обратившись к ним с сообщением.

"Мне вот интересно, как вы считаете, мамам во время беременности стоит/не стоит читать Инстаграм)? А точнее комментарии под своими же беременными/воздушными постами)))? Потому что читая свои, я, конечно, привыкла реагировать с глубокой самоиронией))) но, думаю, что далеко не все будущие мамы готовы в этот период воспринимать фразы в стиле: "сколько можно, когда ты уже родишь"; "ты че 2 года как беременна" 😹(хотя если верить прессе уже все 3) Или: "вот слониха" , почему сразу не бегемот? ))), фантазии не хватает🤷🏽‍♀️развивайте))) может вы надеетесь выведать, как меня сейчас называет муж)?уровень такта,конечно, зашкаливает🙈 И зачем вы делаете вид что знаете дату зачатия🤦‍♀️😂 все та же пресса была вам в помощь)??? Печально, что заходя на аккаунты, я вижу на первый взгляд вроде бы нормальных людей... ничего не предвещает, как говорится, беды… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в бешенстве звезда.

После она выразила надежду, что поведение людей в Интернете станет более цивилизованным. "Искренне надеюсь, что невоспитанных людей будет меньше в нашем мире с каждым днем, ну не зря же люди придумали школы, университеты и академии🙏 Ну, а тех, кто пока не перешел из стадии развития "неандерталец", прошу простить за чс, ✌", – резюмировала артистка.