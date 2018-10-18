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Бывший участник "Уральских пельменей" попался на массовом обмане

Вячеслав Мясников. Кадр youtube.com
Отколовшийся от команды артист Вячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набрать просмотры в Instagram с помощью неординарных хештегов. 
прочитано 7426 раз

Загвоздка в том, что среди меток под публикациями Мясникова встречаются слова на популярные темы, которые не относятся ни к деятельности юмориста, ни к теме постов. Таким нечестным путем артист массово привлекает фолловеров на свою страничку.

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Например, бывший участник "Уральских пельменей" использует теги про мам в декрете или жировые скопления на щеках, именуемые мешочками или комками Биша, сообщает Urа.ru. Также в подписях к снимкам и роликам Мясникова упоминаются слова "экомех", "шугаринг", "маникюр" и другие.

Напомним, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали гастролировать с собственным шоу "Ваши пельмени" этой осенью. По их словам, первые концерты удались. 

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Это торт!!! Гарри Поттер!!! И книга тоже торт. И человек слева, тоже торт. Умеют же делать. Удивительно. #юмор #смех #шуткадня #комедия #хорошее_настроение #вячеславмясников #мясниковвячеслав #мясниковбенд #мясников #торт #тортыназаказ #вкусняшки #вкусно #мамочкивдекрете #мамаев #кокорин #шубы #деньрождения #мамочкивдекрете #кунжут

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

В последнее время "Уральские пельмени" преследует череда неприятностей. Ранее коллектив шоу спорил с экс-директором Сергеем Нетиевским по поводу товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.

Как писали Dni.Ru, после этого бывший руководитель обвинил нынешнего начальника проекта в рейдерстве. Позже "Уральские пельмени" требовали от Нетиевского возмещения судебных расходов в сумме почти 650 тысяч рублей.

Автор: Валерия Нарская18 октября 2018, 13:54
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