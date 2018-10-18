Солнцев плачет из-за скоропостижного ухода жены-старушки

"Встреча был коротка, в ночь ее поезд увез", – пела Алла Пугачева в "Миллионе алых роз". Эти слова могли бы стать эпиграфом к красивому роману Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович. Увы, счастье, которому все так завидовали, было недолгим.

"Воспоминания... Знаете, иногда, даже женатому человеку становиться грустно и одиноко (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). И это даже не жалоба на нашу с Катей совместную жизнь. Просто в душе почему то возникла пустота, – сообщил Гоген. – Я бы хотел спросить свою дорогую жену, почему так долго нет связи с ней? Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим, в семье все решают вместе!"

"Господа, передайте моей жене, если увидите ее у себя в квартире, пусть хотя бы вернет, уважение к себе. Все ж, взрослый человек! Катя, я серьезно! Мы не подростки. Разочаровался..." – написал на своей странице Солнцев. Оплакивая уход старушки-жены, он не забыл поставить ссылки на программы, в которых, очевидно, скоро будет обсуждаться эта душещипательная история – "Прямой эфир", "Пусть говорят", "Битва экстрасенсов", "Секрет на миллион".

Напомним, что 37-летний шоумен несколько дней назад выложил в соцсеть снимок со своей тетей Светланой Черепановой и пояснил, что его немолодая молодая жена с ней не ладит. "С утра день был нелегкий, – рассказал Солнцев. – Катерина у нас – человек сложный. Когда припрет, хочет побыть в одиночестве (до сих пор не знаю, что с ней). Она куда-то ретировалась, когда узнала, что Светлана собирается приехать..."

С тех пор престарелая по паспорту, но помолодевшая при помощи пластики жена бывшего участника "Дома-2" перестала выходить на связь. Ее телефоны не отвечают, дома она не появляется. Что с бабушкой, где она и жива ли вообще – бог ведает. Может быть, нашла нового молодого жеребца и куражится, забыв про Гогена.