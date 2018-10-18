Милявская обозвала известного ведущего сволочью и набросилась с кулаками
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов поделился с подписчиками свежей публикацией. "Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее... @stas_kostyushkin_official спасибо за поддержку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал короткое видео Малахов.
На записи запечатлен телеведущий, сидящий за столом в компании популярного исполнителя, экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. В этот момент к ним подсела Лолита Милявская, чьи руки украсили внушительные красные боксерские перчатки.
"Привет, Андрей. Как дела? Это тебе за Кокорина (Милявская внезапно вскочила и нанесла Малахову удар правой рукой. – Прим. ред.)! Это тебе за Мамаева (певица, обогнув стол, накинулась на шоумена. – Прим. ред.)! Сволочь! Мне все равно ничего не будет! Вали его стулом!" – крикнула Лолита, обращаясь, видимо, к Стасу. В этот момент Малахов прикрылся стулом. "И тебе!" – сказала Милявская, нанеся удар певцу.
Видео было постановочным и, вероятно, относилось к предыдущей публикации Малахова. Она представляла собой анонс передачи, где прозвучало эксклюзивное интервью безутешной матери оскандалившегося футболиста Александра Кокорина. Женщина призналась, что стала самым несчастным человеком на свете, и высказала мысль, что ее мальчиков хотят опорочить.
Подписчики оценили чувство юмора Малахова, Милявской и Костюшкина. "Ушатала", "Лолита как всегда, без эпатажа не может", "Что это былооо 😂😂😂😂😂😂😂😂 украинский бокс рулит !!!!!!", "Лолита-молодец", "вы зделали мой день 😂😂😂", – рассыпались в комплиментах поклонники.
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