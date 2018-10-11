Груженная пакетами беременная Миддлтон осталась одна

Младшую сестру Кейт Миддлтон Пиппу засняли прогуливающейся по улицам Лондона. Женщина, которая со дня на день должна отправиться в роддом, шла, нагруженная пакетами с покупками, причем ее никто не сопровождал.

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