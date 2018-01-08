Садальский сослал оскандалившуюся Волочкову в монастырь

Светский сплетник Станислав Садальский сделал необычное заявление. Он рассказал, что Анастасия Волочкова собралась в монастырь.

Актер сделал скандальную запись в своем блоге в "Живом журнале". "Обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": – Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь! (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.)", – отметил он.

Судя по всему, подписчики Садальского оценили идею сослать Волочкову в монастырь. "Ждемс шпагат на фоне иконостаса", – пишет один из комментаторов. "Так и тянет сказать: "Ох уж эта Настя!" Раньше я знала, что она балерина. Теперь все эфиры заполнены ее стонами...", – добавил другой. "Неужели ее примут в монастырь?", – вопрошает третий.

Один из пользователей Сети посоветовал Волочковой выбрать католический монастырь. "Одеться в рубище и где-то с неделю биться головой у ворот. Уже на этом этапе, к его завершению, дурь выходит естественным путем. Дальше будет собеседование с настоятельницей и трехмесячный карантин в прохладной келье без гаджетов", – заключил он.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 10:54 PST

Напомним, что Волокова грозилась уйти в монастырь еще в 2013 году. Тогда она заявила, что отправится в мужскую обитель.

Как писали Dni.Ru, в качестве доказательства серьезности своего решения балерина опубликовала фотографию, на которой позирует в монашеском одеянии. Причем выражение лица Анастасии буквально шокировало многих фанатов артистки. Позже выяснилось, что это была шутка.

