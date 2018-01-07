Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног

Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивских островах и доказывать недоброжелателям, что заслужила все это упорным трудом. В качестве веского аргумента балерина привела фотографию изуродованных постоянными тренировками ног.

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