Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
Не успели поклонники Анастасии Волочковой отойти от очередного потрясения – балерина дала понять, что у нее появился богатый любовник, щедро осыпающий ее подарками – как танцовщица приготовила им новый сюрприз. Волочкова решила доказать, что упорным трудом заслужила ту роскошную жизнь, которую демонстрирует на своих фотографиях в Instagram.
В доказательство своей позиции балерина продемонстрировала фотографию изуродованных тренировками ног. "Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже!🎄Да потому что, мои дорогие, я ее заслужила! Каторжным трудом! А Вы? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась она к подписчикам.
Самую шокирующую фотографию – на которой видно, как из раны на ноге балерины течет кровь, Анастасия Волочкова решила продублировать отдельным сообщением. "Я пойду поплаваю..", – сообщила она. Шокированные зрелищем поклонники принялись жалеть балерину и пожелали ей хорошо отдохнуть.
Отметим, не все злопыхатели придерживаются мнения, что балерина попросту не заслужила роскошной жизни с дорогими автомобилями, шикарными букетами и отдыхом в теплых странах. Некоторые утверждают, что все это лишь видимость, которую она создает.
Дескать, дорогой люксовый автомобиль, якобы подаренный возлюбленным, Волочкова приобрела за свои деньги, причем еще давно. Букеты и билеты на отдых, уверены недоброжелатели, балерина тоже покупает сама.
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