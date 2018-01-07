Звезда "Битвы экстрасенсов" умирает из-за тяжелых травм

Состояние парализованной участницы "Битвы экстрасенсов" Дарьи Задохиной ухудшилось. Она призналась, что чувствует приближение смерти.

Популярная певица и звезда шоу "Битва экстрасенсов" Дарья Задохина оказалась прикована к инвалидному креслу из-за страшной аварии, в которую попала десять лет назад. Все это время она постепенно восстанавливалась и шла на поправку, однако из-за рокового случая многолетние усилия обернулись прахом.

"У меня переломы голени, стоп, сотрясение мозга. Левый глаз ослеп, также ушибы мягких тканей шейного отдела. Смещена пластина, которая у меня стоит, а там титан. В моем случае лечение очень дорогое", – цитирует StarHit Дарью Задохину. Она рассказала, что почти начала ходить, когда в мае 2017 года она упала с неправильно установленного у магазина пандуса.

"Учитывая, что год я в одном и том же положении, потому что ноги в гипсе. Я потеряла очень много, это регресс. Все, что я нарабатывала десять лет, очень сильно упало назад", – рассказала звезда "Битвы экстрасенсов". В помощь себе Дарья Задохина наняла санитара, однако он не просто не справился с работой, а сделал только хуже.

"Ему было все равно на меня. Как работник он оказался просто отвратительным. Он даже не понимал, куда пришел, что надо делать, хотя ему все объяснили. И элементарно уронил меня", – рассказала певица. "И, учитывая, что переломы были свежи, кости не срослись. Это дало дополнительную трещину", – добавила она.

"Пока стараюсь восстанавливаться, просто держать свой психологический баланс. Понимаю, что, к сожалению, с физикой я справиться уже не смогу", – рассказала Дарья Задохина. Она призналась, что уже чувствует приближение смерти.

Дарья Задохина родилась в Испании в 1986 году. С детства она занималась в хоровой студии и к 20 годам добилась успехов как певица. Летом 2007 года она попала в автокатастрофу, после которой стала инвалидом. Автомобиль, которым она управляла, врезался в столб и дерево. после чего перевернулся. Девушка впала в кому, но врачам удалось ее спасти.