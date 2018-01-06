Волочкову обвинили в бессовестном вранье
Не успела Анастасия Волочкова "умыть" всех своих критиков, намекнув на наличие богатого любовника, щедрого на подарки, как язвительные комментаторы вновь нашли к чему придраться. Они обратили внимание на слова балерины о том, что ей подарили белый Maybach.
Сообщение о дорогостоящем подарок сопровождалось фотографией у входа в терминал аэропорта. В кадре действительно присутствовала люксовая машина белого цвета. Кроме того, на снимке был запечатлен таинственный мужчина, чье лицо оказалось скрыто.
Однако наблюдательные подписчики вспомнили, что видели автомобиль появлялся на фотографиях Анастасии Волочковой и раньше. Они тут же предположили, что балерина намерено вводит своих поклонников в заблуждение. Дескать, нет у нее никакого любовника, который одаривает ее щедрыми подношениями.
Самые язвительные предположили, что балерина могла сама купить себе роскошный букет, сфотографироваться с машиной, купленной на свои деньги, и также самостоятельно оплатить себе перелет на Мальдивы только для того, чтобы скрыть "реальное" положение дел в своей личной жизни. Впрочем, никаких дополнительных аргументов эти сетевые "следователи" не приводят.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова сама взяла на себя работу, которую обычно выполняют ушлые журналисты, стремящиеся раскопать побольше фактов о личной жизни звезд. "Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметила она.
"Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно все. 👍", – обратилась балерина к своим завистникам.
Ребенок попал в реанимацию
Дама обвинила певца в том, что он обозвал ее, и пригрозила судом
Вдове напомнили, что она увела супруга из другой семьи
Композитор призналась, что ее самочувствие оставляет желать лучшего