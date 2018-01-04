Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову

Знаменитый ведущий Андрей Малахов подвел итоги года. Артист высказался по поводу развода актера Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

На страницах журнала Starhit Малахов пересказал историю отношений звездной пары. "Их первая встреча произошла, когда он, народный артист, любимец публики, гастролировал в Киеве, а она, нежная красавица, блондинка 16 лет от роду, подошла к нему за автографом. А через пятнадцать лет уже совместной жизни они расписались", – заявил он.

Разлад, по словам ведущего, произошел спустя год семейной жизни. "Начались взаимные обвинения, экзерсисы с недвижимостью и судебные разбирательства", – добавил он.

Малахов уточнил, что случившееся ударило и по нему. "В итоге – громкий и скандальный развод, от которого грустно всем, в особенности нам, романтикам", – заключил он.

Публикация от @malakhov007 Янв 3, 2018 at 3:15 PST

Также звездный ведущий назвал девушку года. По его словам, этого звания достойна Диана Шурыгина. "Феерическое превращение бедной жертвы насилия в публичную персону (именно так сегодня называет себя Дианочка) и почти 5 миллионов просмотров на ее YouTube – железный аргумент". – уверен артист.

Певицей года Малахов признал Ольгу Бузову. "И в кино она снималась, и коллекцию одежды выпустила, и на театральных подмостках выступала, и на эстраду вышла", – восхитился он.