Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой

Известная певица Наргиз Закирова поделилась необычным снимком. Продюсер Маским Фадеев подарил ей кольцо .

Можно предположить, что снимок был сделан в новогоднюю ночь. Фадеев преподнес Закировой внушительных размеров перстень.

В преддверии умопомрачительных свершений, / Творила магию растущая луна. / Тебе я протянула руку , нежный гений. / Я музыкой и неустанным вдохновением, / Моей мечтой , на век обручена", – подписала снимок певица. Пользователи Сети сразу же заговорили о помолвке Наргиз и Фадеева.

"Поженили", – пишет один из комментаторов. "Прекрасная новость! Мои поздравления, счастья вам, вы его заслуживаете!" – восхищается произошедшим другой. "Вы замечательные и очень талантливые! Ждём ваших песен!" – добавляет третий.

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) Янв 1, 2018 at 5:58 PST

При этом многие усомнились в том, что эта была настоящая помолвка. "Да чему удивляетесь, люди тупые просто. У них обязательно, если кольцо, значит замуж", – отметил пользователь. "Он женат!" – напомнил второй. "Читаешь некоторые комменты и удивляешься! Почему люди увидев картинку и прочитав текст не хотят думать и воспринимают все буквально?!" – чуть ли не возмущается один из комментаторов.

Судя по всему, Наргиз оставила вопросы подписчиков без внимания. Похоже, что никак на них не отреагировал и Фадеев. Остается только гадать, что означается необычная фотография.