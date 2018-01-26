У Дмитрия Маликова родился второй ребенок
В разговоре с SUPER артист был немногословен: "Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени". Именно так он
отреагировал на поздравления с этим счастливым событием.
Напомним, супруга артиста Елена на семь лет его старше. У пары уже есть старшая дочь Стефания. Ей 17 лет. Девушка – студентка МГИМО.
Кроме того, у супруги Дмитрия Маликова есть дочь Ольга от первого брака. Она фотограф, выпускница МГИМО, училась в Париже. Сестра Стеши замужем за бизнесменом Джамалом Халиловым. У пары подрастает дочь Анна.
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