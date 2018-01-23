Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа

Ирина Салтыкова дала откровенное интервью. Певица объяснила, почему осталась ни с чем после разрыва с мужем, артистом Виктором Салтыковым, и по какой причине не желает быть очень популярной.

Вскоре после рождения дочери Алисы Ирина Салтыкова решила заняться бизнесом. Она открыла торговые палатки на Кутузовском проспекте. Однако постепенно Ирине стало надоедать это однообразие. "Каждый день одно и то же. Полная деградация. Естественно, меня это не устраивало, а выхода из положения не было", – констатировала певица.

Интересно, что в этих палатках жили и подрабатывали танцоры Виктора Салтыкова. После того как Ирина рассталась с мужем, по ее словам, артист натравил на ее торговые точки своих работников.

"Он на следующий день, чтобы насолить мне, сказал танцорам: "Забирайте из палаток все, что можете унести". И даже машину свою дал. Не весь товар, конечно, но кое-что они забрали, алкоголь в основном. Я подъезжаю вечером на Кутузовский, смотрю – машина его стоит у палаток. Спрашиваю у ребят: "Что происходит?" Они мне отвечают: "А мы больше здесь не работаем". В этот же день я поняла, что, если оставлю на ночь торговые точки без присмотра, остатки товара разворуют. Поэтому в тот же вечер продала все за три копейки", – поведала Салтыкова.

По признанию певицы, она рада, что этот бизнес закончился. "Слава богу! Правда, я осталась без денег, без работы и без мужа", – констатировала Ирина. Вскоре бывшая супруга Виктора Салтыкова запела и прославилась. Ирина и сейчас выступает, гастролирует, однако ее песни не становятся хитами. Впрочем, Салтыкова призналась, что и не пытается быть очень популярной.

"Я не хочу быть популярной, не хочу быть на первом месте. Если бы я была в топе, меня бы дергали постоянно: "Дайте автограф!", "А можно сфотографироваться?" и так далее. Сейчас я и по улицам могу спокойно ходить. А раньше постоянно голову вниз и быстрее, лишь бы никто не узнал. Я устала от суперпопулярности, в угоду которой приносится в жертву личная жизнь", – призналась Салтыкова.

Артистка дала понять, что не хочет ничего никому доказывать. "Надо дать дорогу молодым. Пусть молодежь занимает эти места. Буду этому только рада. Но делать я все равно что-то буду. Для себя, для поклонников. Даст бог – выстрелит песня, заработаю больше денег. Не даст – значит, нет. Но с моим опытом и мудростью всегда смогу себе обеспечить тот уровень жизни, к которому привыкла", – цитируют Ирину Салтыкову "Аргументы и факты".