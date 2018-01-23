Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа
Вскоре после рождения дочери Алисы Ирина Салтыкова решила заняться бизнесом. Она открыла торговые палатки на Кутузовском проспекте. Однако постепенно Ирине стало надоедать это однообразие. "Каждый день одно и то же. Полная деградация. Естественно, меня это не устраивало, а выхода из положения не было", – констатировала певица.
Интересно, что в этих палатках жили и подрабатывали танцоры Виктора Салтыкова. После того как Ирина рассталась с мужем, по ее словам, артист натравил на ее торговые точки своих работников.
"Он на следующий день, чтобы насолить мне, сказал танцорам: "Забирайте из палаток все, что можете унести". И даже машину свою дал. Не весь товар, конечно, но кое-что они забрали, алкоголь в основном. Я подъезжаю вечером на Кутузовский, смотрю – машина его стоит у палаток. Спрашиваю у ребят: "Что происходит?" Они мне отвечают: "А мы больше здесь не работаем". В этот же день я поняла, что, если оставлю на ночь торговые точки без присмотра, остатки товара разворуют. Поэтому в тот же вечер продала все за три копейки", – поведала Салтыкова.
По признанию певицы, она рада, что этот бизнес закончился. "Слава богу! Правда, я осталась без денег, без работы и без мужа", – констатировала Ирина. Вскоре бывшая супруга Виктора Салтыкова запела и прославилась. Ирина и сейчас выступает, гастролирует, однако ее песни не становятся хитами. Впрочем, Салтыкова призналась, что и не пытается быть очень популярной.
"Я не хочу быть популярной, не хочу быть на первом месте. Если бы я была в топе, меня бы дергали постоянно: "Дайте автограф!", "А можно сфотографироваться?" и так далее. Сейчас я и по улицам могу спокойно ходить. А раньше постоянно голову вниз и быстрее, лишь бы никто не узнал. Я устала от суперпопулярности, в угоду которой приносится в жертву личная жизнь", – призналась Салтыкова.
Артистка дала понять, что не хочет ничего никому доказывать. "Надо дать дорогу молодым. Пусть молодежь занимает эти места. Буду этому только рада. Но делать я все равно что-то буду. Для себя, для поклонников. Даст бог – выстрелит песня, заработаю больше денег. Не даст – значит, нет. Но с моим опытом и мудростью всегда смогу себе обеспечить тот уровень жизни, к которому привыкла", – цитируют Ирину Салтыкову "Аргументы и факты".
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