Салтыкова рассказала Корчевникову о своем раке

Ирина Салтыкова стала звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица откровенно рассказала о своем страшном диагнозе.

Ирина Салтыкова без купюр поведала Борису Корчевникову подробности своей семейной жизни с некогда популярным исполнителем Виктором Салтыковым. Артистка призналась, что брак с певцом получился скандальным: они много ссорились, дрались, а Виктор имел привычку прикладываться к бутылке.

В итоге, Ирина не выдержала и подала на развод. Разрыв с Салтыковым она переживала очень тяжело. А вскоре Ирина узнала, что у нее рак. Салтыковой на тот момент было 30 лет. Певица не захотела в подробностях рассказывать Борису Корчевникову о своем страшном диагнозе, но отметила, что изначально была настроена на борьбу и победу.

"Я себя винила во всем. Я извела себя. Честно говоря, я даже не думала: "Что, если меня не станет?" и все, конец... Я об этом не переживала. Я переживала о родителях, об Алисе, в первую очередь. Что она, не дай бог, останется без меня. Ну и потом, у меня была уверенность, что, наверно, вылечат", – высказалась Салтыкова.

Ирина объяснила, что не чувствовала себя счастливой на протяжении долгого времени. По ее признанию, она была довольна жизнью до 19 лет, когда жила с родителями. Ирина высказала мнение, что они ее избаловали, и она оказалась не готова к реалиям жизни.

Тем не менее, стимулом для борьбы с болезнью стала ее единственная дочь. "Стимул был. Это Алиса. Вот это мое счастье единственное и по сей день. Но на сегодняшний день у меня и второе счастье есть. Это я", – с улыбкой отметила исполнительница. В заключение Ирина заявила, что во всех ее успехах "виновата Алиса".