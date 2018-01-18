Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным

Актер и пианистка снова муж и жена. Такого поворота никто не ожидал.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовской по-прежнему муж и жена. С таким шокирующим заявлением выступил адвокат актера Евгений Парфенов. Оказывается, из развод признан недействительным. Причем, киевской пианистке выгодно как можно дольше оставаться в статусе законной жены.

"Если возможно отсрочить наш развода, я это сделаю, – завила Виталина. – Чтобы все прояснить, я жду личной встречи с Арменом Борисовичем, и хочу от него услышать, почему он подал на развод, чем он недоволен, какие у него требования и вопросы ко мне. В чем конкретно он меня обвиняет?"

Впрочем, у адвоката есть мнение, зачем молодая украинская пианистка тянет резину. "Все делается для того, чтобы затянуть время, – считает Евгений Парфенов. – Иллюзия полагать, что Армен Борисович вдруг проснется и захочет помириться. Мотивы другой стороны могут быть разные, но явно не гуманные. Например, все мы смертны… Или это делается для участия Виталины в телепередачах. Там заключаются контракты, ей выплачиваются огромные гонорары. Это пиар и бизнес. Я вижу, что противоположная сторона продолжает разжигать информационную войн".

Получается, если, не дай Бог, произойдут фатальные события, Виталина станет его вдовой. "Так и есть, поскольку их брак не расторгнут", – цитирует Парфенова "КП". Очевидно, что в случае, если пианистка останется вдовой, она станет владелицей имущества Джигарханяна на законных основаниях.