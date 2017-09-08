Муж Кабаевой о деньгах на лечение Барановской

Разговоры вокруг умершей от рака актрисы Стеллы Барановской не утихают. Друг женщины рассказал о том, откуда она находила деньги на лечение.

В эфире передачи "Прямой эфир" о Стелле Барановской высказался ее друг, супруг известной модели, звезды "Дома-2" Александры Кабаевой, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. Он заявил, что знает имя человека, спонсировавшего борющуюся с раком Барановскую.

"Она напрямую никогда не просила денег, она говорила об этом через своих знакомых, потому что стеснялась этого. Потом мы с ней увидились, она меня спросила: "Сань, ты что думаешь, я в Майами отдыхала? Мне постоянно пишут хейтеры". Она назвала мне имя человека, который ей все это оплатил, который подарил ей машину, который заплатил за все поездки. И я ей помог деньгами, и даже мои друзья, которые ее не знали, также помогли деньгами", – рассказал Липовой. Однако предпочел не раскрывать имени благотворителя.

Публикация от Александр Липовой (@aleksandrlipovoy) Сен 3 2017 в 4:24 PDT

Между тем сегодня, 8 сентября, состоялось отпевание Стеллы Барановской в Богоявленском соборе столицы. На панихиде присутствовали ближайшие подруги актрисы, телеведущая Анфиса Чехова и правозащитница Катя Гордон. Первая выложила фотографию букета черных калл на своей страничке в Instagram и написала: "Хорошего полета тебе, крошечка 🍀💜 Спасибо, что ты была в моей жизни🙏🏼" А Катя Гордон опубликовала в той же социальной сети снимок двух светлых роз на скамейке. "Пусть тебе будет теперь очень легко и не больно❤️" – выразила надежду подруга.

Публикация от @stella9s Сен 8 2017 в 5:07 PDT

Напомним, Стелла Барановская умерла от рака крови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшной болезнью, но безуспешно. Немалую роль в этом сыграло нежелание девушки проходить необходимый в ее случае курс химиотерапии.