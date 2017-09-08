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Боню обвинили в пиаре на умершей от рака Барановской

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Виктория Боня отреагировала на смерть актрисы Стеллы Барановской, умершей на днях от онкологического заболевания. Однако модель получила множество критических отзывов: ее обвинили в пиаре на кончине артистки.
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О смерти Стеллы Барановской сообщила в Instagram журналистка и правозащитница Катя Гордон. Долгое время Стелла боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее. Ее близкие подруги – телеведущая Анфиса Чехова и певица Зара – высказались о потере дорогого человека. Сегодня, 8 сентября, пройдет отпевание Барановской в одном из столичных храмов.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Смерть актрисы породила множество обсуждений в социальных сетях. Не осталась в стороне и находящаяся в Монако Виктория Боня. Красотка оставила гневный пост на своей официальной страничке в Instagram, посвященный Мадине Татраевой, которая не верила в болезнь Барановской. "Как же это подло, считать чужие деньги, преследовать человека и завести его в итоге в могилу.Мадина Татраева, которая, не побоюсь этого слова, загнала человека в гроб, пытаясь доказать, что наша Стелла была обманщица и никогда не болела раком. Собирала "доказательства", ходила на передачи и делала все, чтоб очернить имя честной девушки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Боня.

Далее эмоциональная Виктория обратилась к самой покойной: "Стеллочка, тебя не вернуть, но этот позор со своих душ им уже не отмыть никогда 😭 Если ты делаешь доброе дело, то делай его от души. Что происходит с миром сегодня? Это же просто срам людской! 😭Стеллочка, тебя не вернуть, но этот позор со своих душ им уже не отмыть никогда 😭 Если ты делаешь доброе дело, то делай его от души. Что происходит с миром сегодня? Это же просто срам людской! 😭 ", – отметила модель.

В заключение Боня обратилась к тем, кто гнобил Барановскую. "Пусть этот стыд останется до конца ваших дней, со всеми, кто искал повод, дабы обвинить невинного человека в том, что он просто был в ремиссии 😖", – завершила свою речь Виктория.

Пока одни подписчики встали на сторону модели, другие накинулись на нее. В частности, пользователи Сети обвинили Боню в пиаре на смерти Барановской. "Вика, ты сейчас выглядишь хуже, чем выставила эту девушку", "к чему этот пост? пиар, гонорар и т.д. Вот и можно сказать: куда катится мир", "Боня вы меня уже бесите! чем же вы лучше ,если вы делаете тоже самое?", "неправильно обвинять!!!! Желтизной веет от этого......🤦🏼‍♀️", – высказались фанаты.

Автор: Наталья Аряева8 сентября 2017, 11:07
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