Куликова нашла замену Матросову

Личная жизнь Марии Куликовой после расставания с Денисом Матросовым налаживается. Об этом свидетельствует фотография, на которой популярная актриса запечатлена вместе с неким мужчиной на отдыхе в Греции.

После того, как Мария Куликова разошлась с Денисом Матросовым, о ее личной жизни практически ничего неизвестно. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса публикует фото и видео рабочего характера: кадры со съемок, общение с коллегами. Иногда выкладывает снимки их с Денисом сына Ивана.

И вот наконец Куликова заинтриговала многочисленных подписчиков, когда опубликовала фотографию, на которой запечатлена с неким мужчиной. Они сидят за столиком на побережье, при этом он держит ее за руку, и оба, облаченные в широкополые шляпы, смотрят в сторону горизонта. "Romantic collection..! 😉" – написала Куликова, что можно перевести как "Романтическая коллекция".

Подписчики не смогли сдержать любопытства и восторга. "захочет Мария – поделится со зрителями, не захочет, значит так надо ;) ✌️", "Счастья вам большого с тем, кто в вашем сердце❤❤❤😉", "Прелесть, очень даже интересно с кем наша Машенька, вид офигительный", "Красивое и романтическое фото. Любви Вам, Мария, огромной! И прекрасного отдыха! 💕", "Очень красивый вид. Маша, просто будьте счастливы! Любите и будьте любимы!", "Человек просто поделился радостью и настроением!!! И спасибо за это!!! 🍸🍹🌹" – прокомментировали фото поклонники.

Публикация от Мария Куликова (@m.kulikova77) Сен 4 2017 в 8:56 PDT

Напомним, в 2015 году Денис Матросов развелся с супругой, актрисой Марией Куликовой. Якобы в браке ему не хватало заботы и внимания: совместная жизнь превратилась в бесконечное зарабатывание денег на стройку, из отношений ушла романтика. Когда супруги справили новоселье и, казалось бы, смогли спокойно вздохнуть, последовал развод. Однако Матросов и Куликова сумели остаться друзьями.

