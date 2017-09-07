Пелагея с приплюснутой грудью блеснула на красной дорожке

Певица Пелагея и ее супруг, хоккеист Иван Телегин, посетили презентацию нового сезона шоу Comedy Club. Для влюбленных это редкий совместный выход, поэтому к ним было привлечено особое внимание.

С самого начала своих отношений Пелагея и Иван Телегин не баловали публику совместными выходами в свет. Поэтому каждое их появление вызывает бурную реакцию у представителей СМИ и прочей заинтересованной общественности. Так, появление влюбленных на презентации нового сезона юмористического шоу Comedy Club породило множество обсуждений в социальных сетях.

К тому же поводом для разговоров послужил внешний вид Пелагеи. Для выхода в свет популярная исполнительница выбрала простое лиловое платье по фигуре длиной по щиколотку с длинными рукавами. Но наряд, по мнению особо внимательных фанатов, не украсил стройную Пелагею.

"Обожаю ее!!! но в этот раз странно выглядит Полечка. Что за платье?? Что с грудью?? она есть вообще?? или ее так приплюснуло об Ивана?))) Волосы зализала еще... Неудачно(((", "Господи , она как бабка, с ужимкой своей бессменной на лице. Странная парочка...", "Да уж такую тату только со шпильками и носить кошмар", "Тату жесть у Пелагеи😟", "Что с Полей? Она прям плоская вся стала((", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Полли�� (@pelageya_fanclub) Сен 6 2017 в 8:40 PDT

Другие в очередной раз обсудили подробности частной жизни певицы, ради которой Иван Телегин оставил беременную подругу. "Рада за Пелагею !!! Наконец то нашла свое счастье !!! Пусть оно будет бесконечным !!!", "Он алименты то платит ребенку которого бросил?!", "Когда узнала о другом ребёнке её мужа, изменилось отношение к ней и к нему не в лучшую сторону 😬", "Стремно разбивать семью, тем более беременная жена...", "На чужом несчастье счастья не построишь", – выразили свое мнение фанаты.

Напомним, Пелагея старше своего супруга на пять лет, но возраст счастью не помеха. Молодых людей познакомили общие друзья, и они сразу понравились друг другу. Для певицы брак стал вторым. Первым избранником артистки был режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. У Ивана тоже за плечами брак, правда, гражданский. От предыдущих отношений с танцовщицей "гоу-гоу" у хоккеиста есть сын Марк.