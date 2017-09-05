Чехова об умершей Барановской: Хотелось трясти ее и кричать

Друзья, звезды шоу-бизнеса скорбят об умершей от рака актрисе Стелле Барановской, размещая посты в социальных сетях. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, насколько сильно любила ее и как пыталась спасти.

После ухода артистки ее жизнь и болезнь стали активно обсуждать пользователи Сети. Появилось множество слухов, но близкая подруга Барановской призвала фолловеров не верить всему написанному.

"Людям свойственно кого-то обличать и осуждать! Выдергивают фразы из контекста, умножают на свои домыслы – и вот уже в их голове история обросла мясом! Друзья мои, истинной правды в соцсетях не существует! У каждого своя версия правды!" – написала Анфиса Чехова в Instagram. Она уверена: чтобы судить о человеке, необходимо любить его и иметь сострадание к чужой беде.

Их отношения со Стеллой Барановской подходят под это определение. "Чтобы знать наверняка, нужно окунуться в чью-то жизнь с головой, надо узнать человека настолько близко, чтобы души соприкасались. Надо прочувствовать его боль, понять все мотивы его поступков, надо посмотреть на его жизнь его глазами! Много слушать и много чувствовать!" – считает Чехова.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Сен 4 2017 в 11:32 PDT

Телеведущая рассказала, что познакомилась с Барановской полтора года назад в Instagram, когда та проходила первую химиотерапию в Америке. "Мы оказались родственными душами, как будто знали друг друга сто лет! Я не могла не любить ее, потому что любовь не выбирают. Я не могла не поддерживать ее, потому что мне важно было идти с ней рука об руку, а не на другой стороне дороги, осуждая и не принимая ее путь!" – поделилась знаменитость.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Сен 4 2017 в 1:08 PDT

Этот путь дружбы и любви иногда был тернистым. "Временами мне было очень трудно, порой хотелось бросить все и убежать на край света, от этих эмоций и переживаний, которые разрывали меня изнутри! Временами хотелось трясти ее и кричать: "Ну послушай же меня!!! Я же знаю, как для тебя лучше!" Но я не знала... Никто не знает, как лучше. Я научилась стискивать зубы и затыкаться, потому что любовь не связывает по рукам и ногам! Любовь дает возможность другому сделать свой выбор!" – уверена Чехова. "Спасибо, милая. Я немножечко научилась давать другому человеку возможность выбирать свою дорогу и следовать ей до конца!" – поблагодарила звезда ушедшую подругу.

Публикация от Зара (@zara_music) Сен 4 2017 в 7:04 PDT

Напомним, что о смерти Стеллы Барановской сообщила в Instagram журналистка и правозащитница Катя Гордон. Долгое время актриса боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее.