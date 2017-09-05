От Дениса Матросова уехала невеста с сыном

Денис Матросов со своей невестой Ольгой живет на два города. Всему причина – работа популярного актера, из-за которой ему приходится обитать в Санкт-Петербурге, а его избраннице – в Москве.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Денис Матросов с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками фотографиями со съемок нового фильма, над которым работает. Впрочем, не только труду популярный артист уделяет много времени. Так, Матросов опубликовал снимки, на которых запечатлены его избранница Ольга с сыном Федором. Как выяснилось, любимые люди приехали повидать Дениса.

"Мои вернулись в Москву три дня назад. Я остался трудиться в Питере. Скучаю! Пару фоток с совместных прогулок по Северной столице. Ваньку, вообще, видел неделю назад. :( Спасибо современным технологиям, которые позволяют нам общаться через сотни и тысячи километров. А мы тем временем переезжаем снимать саму аварию в фильме "Авария", – подписал опубликованные фото Матросов.

Подписчики пришли в умиление от кадров. "какие вы милые!!!! встречайтесь чаще! проводите время больше! счастья, всех благ!!!", "Какие вы красивые", "Какие вы милые и классные 😍", "У вас всех глаза одинаковые))", "О, Казанский собор... узнаю место! Класс фотки", "Обалдеть, как вы все похожи!", "Мама, папа и я, дружная семья", "какие Вы красивые, солнечные и счастливые! Счастья и мира Вам 👨‍👩‍👧 счастья Вам", "Милейшее семейство!!! Храни вас Бог!!!😍😍" – расхвалили фотографии подписчики.

Публикация от Денис Матросов (@denismatrosov) Сен 3 2017 в 1:51 PDT

Денис Матросов вынужден много работать после того, как в феврале его ограбили. Преступники украли все сбережения, которые артист сумел накопить за прошлый год. Деньги актер хотел потратить на свадьбу со своей избранницей Ольгой, которая год назад подарила ему сына Федора.

Актер надеется, что полиция найдет злоумышленников. Более того, по словам самого актера, к этому есть все предпосылки. "Машина правосудия медленно запускается, но, похоже, развязка будет! Есть и подозреваемые, и основания для их задержания. Но пока не хочу об этом говорить, чтобы не спугнуть", – не стал распространяться актер.

