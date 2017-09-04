Психованный муж обматерил беременную звезду "Дома-2"

Ольга Рапунцель рыдает и просит о помощи. К ней срочно вылетела мать.

Ольга Рапунцель – одна из долгожительниц реалити-шоу "Дом-2". Она была в шоу 778 дней – с 12 июня 2015 года по 29 июля 2017 года. Все это время она меняла мужиков как перчатки – влюблялась, расставалась, встречалась, разочаровывалась. Пока, наконец, не выскочила замуж за Дмитрия Дмитриенко. В конце лета семья неожиданно покинула проект.

Но вне телестройки семейная жизнь превратилась в ад. "Без камер началась бытовуха, у нас появилось много проблем и недопонимания, – рассказала Ольга. – Например, Дима до трех лежит в кровати, не хочет искать работу. Мне так тяжело! Одна тащу нашу семью. Работаю только я, решаю все проблемы с жильем снова я. Моего мужа ничего не волнует".

Рапунцель беременна, но возможного развода не боится: "Я уверена, что смогу воспитать ребенка и одна!" Тем более, супруга звезды, как стало, все чаще стали замечать в нетрезвом виде. "Он стал нервным и психованным, может начать бить по стенам, орать матом, и беременность его не останавливает. Страшно смотреть на него: глаза красные, язык заплетается, кажется, что он пьяный".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Авг 30 2017 в 2:59 PDT

"Каждый наш разговор с мамой я реву в трубку, жалуюсь и прошу помощи. Конечно, она возмущена, именно поэтому переезжает в Москву (из Владивостока – Прим. ред), чтобы быть рядом. Иначе, боюсь, не выдержу всего этого", – цитирует Оленьку журнал "Мир реалити-шоу". – Мамочка поддерживает, говорит: "Рожай, мы воспитаем и поставим на ноги, что бы ни произошло".