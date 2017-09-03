Собчак решилась на захват власти в стране
Снимок звезда опубликовала в социальной сети Instagram. На фотографии Собчак предстала в образе крестьянки.
Судя по всему, светская львица считает, что похожа на Дейенерис Таргариен – популярного персонажа сериала "Игра престолов". "Мать всех мыслимых и немыслимых драконов и Тириоша Ланнистер на совещании по захвату власти в стране", – подписала снимок она.
Не все подписчики оценили чувство юмора Собчак. Однако многие позавидовали длинным волосам артистки. "С косой прикольно!" – хвалит звезду один из комментаторов. "Ксения, коса вам прям идёт! Отращивайте!" – поддерживает другой.
Похоже, Собчак готовит какой-то проект в славянской тематике. Она намекнула на это в подписи к одному из снимков на своей странице в социальной сети Instagram. "Царевна Лебедь и бородач! Какой же крутой проект мы делаем, аж дух захватывает", – пишет она. Подробности светская львица не раскрывает.
Напомним, Собчак также стала частью проекта "Фабрика звезд". Ее взяли на должность ведущей музыкального конкурса.
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