Собчак решилась на захват власти в стране

Светская львица Ксения Собчак удивила подписчиков необычной фотографией. Она заявила, что готовится к захвату власти в стране.

Снимок звезда опубликовала в социальной сети Instagram. На фотографии Собчак предстала в образе крестьянки.

Судя по всему, светская львица считает, что похожа на Дейенерис Таргариен – популярного персонажа сериала "Игра престолов". "Мать всех мыслимых и немыслимых драконов и Тириоша Ланнистер на совещании по захвату власти в стране", – подписала снимок она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 3 2017 в 12:44 PDT

Не все подписчики оценили чувство юмора Собчак. Однако многие позавидовали длинным волосам артистки. "С косой прикольно!" – хвалит звезду один из комментаторов. "Ксения, коса вам прям идёт! Отращивайте!" – поддерживает другой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 2 2017 в 2:10 PDT

Похоже, Собчак готовит какой-то проект в славянской тематике. Она намекнула на это в подписи к одному из снимков на своей странице в социальной сети Instagram. "Царевна Лебедь и бородач! Какой же крутой проект мы делаем, аж дух захватывает", – пишет она. Подробности светская львица не раскрывает.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 1 2017 в 11:59 PDT

Напомним, Собчак также стала частью проекта "Фабрика звезд". Ее взяли на должность ведущей музыкального конкурса.