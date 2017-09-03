Пелагея исстрадалась без семьи
Артистка рассказала, что ее не обошла тема женского одиночества. Одно время Пелагея очень страдала из-за того, что рядом не было мужчины, с которым можно было бы создать семью.
"Это был очень тяжелый период. Пришло время, а у меня не было своей семьи. Ты приходишь после концерта, где шквал аплодисментов, тянущиеся руки, а дома такая же громкая, но тишина. Это начинает давить, гнетет", – заявила артистка во время записи передачи "Честное слово" с Юрием Николаевым. По ее словам, из-за этого состояние началась творческая стагнация.
Пелагея добавила, что старается в отношениях всегда идти на компромисс. Ей это удается, несмотря на взрывной характер. "Настоящий мужчина – надежный, человек слова, на которого я полностью могу положиться, знать, что чтобы ни происходило, у меня есть тыл. Я всегда искала партнера, с которым мы будем на равных", – добавила она.
Певица добавила, что ее взгляды на семью разделяет ее возлюбленный Иван Телегин. "Надеюсь, у нас обоих хватит сил и мотивации, чтобы всегда помнить, как мы друг другу дороги. И мне есть, у кого учиться, между прочим", – заключила исполнительница.
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