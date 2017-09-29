Николаев закатил истерику в ответ на замечание Маликова

Казалось бы, безобидный пост Дмитрия Маликова о том, что знаменитостям следует поздравлять друг друга лично, а не через соцсети, породила в Игоре Николаеве внезапный приступ агрессии. Игорь почему-то принял слова Дмитрия на свой счет и язвительно ответил ему, извинившись за то, что поздравил его через соцсеть.

Все началось с того, что на официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов опубликовал собственную фотографию и сопроводил ее таким текстом: "Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши... Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить – позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?"

Подписчики Маликова немедленно отреагировали на сообщение артиста. Фанаты разделились во мнениях: одни поддержали певца, другие выступили против, мотивировав тем, что не всегда есть возможность поздравить лично или даже позвонить.

В этот момент к обсуждению подключился поэт-песенник, композитор и исполнитель Игорь Николаев. Артист как-то нервно отреагировал на слова коллеги, почему-то приняв их на свой счет (хотя у Дмитрия Маликова день рождения в конце января). "Намек понял. Извини, что поздравил. Дело было в январе. Но ведь "спорт учебе не помеха", можно поздравить и по телефону, и в "Инстаграме", вот я, например, выложил фрагмент из "Старых песен о главном", где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!" – с обидой написал Николаев.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Янв 29 2017 в 3:02 PST

Поклонники вступились за Маликова. Они попытались объяснить Игорю, что Дмитрий не хотел его обидеть. "вы намек не поняли! Там сказано ЗВЕЗДЫ!" – написал Николаеву один из подписчиков Маликова. На что Игорь ехидно ответил: "Ааа... Теперь понял. Это про Вас".

Тут в беседу вступил и сам Дмитрий Маликов. Певец попытался успокоить Николаева. "я без намеков и адресов , это просто мнение)", – написал Дмитрий в свое оправдание. Однако Николаев буквально устроил Маликову истерику. "Да понятно, Димон, что без намеков... А покойников можно вспоминать? Дескать, день рождения у них? Например, Чайковского? Или Моцарта? Им ведь уже ни дорогой подарок, ни торт 🎂 не подаришь? А пост отличный – бурная реакция общественности гарантирована! Молодец!)👍🏻👏🏻😂" – эмоционально высказался исполнитель.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 28 2017 в 1:43 PDT

Подписчики, видя столкновение двух артистов, попытались разрядить обстановку. Они начали подшучивать над этой ситуацией, пытаясь снизить градус конфликта, однако Маликов дал понять, что ему грустно. "да ну Вас с вашими разборками ! И без Вас тошно", – обратился к подписчикам Дмитрий.