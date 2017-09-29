Николаев закатил истерику в ответ на замечание Маликова
Все началось с того, что на официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов опубликовал собственную фотографию и сопроводил ее таким текстом: "Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши... Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить – позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?"
Подписчики Маликова немедленно отреагировали на сообщение артиста. Фанаты разделились во мнениях: одни поддержали певца, другие выступили против, мотивировав тем, что не всегда есть возможность поздравить лично или даже позвонить.
В этот момент к обсуждению подключился поэт-песенник, композитор и исполнитель Игорь Николаев. Артист как-то нервно отреагировал на слова коллеги, почему-то приняв их на свой счет (хотя у Дмитрия Маликова день рождения в конце января). "Намек понял. Извини, что поздравил. Дело было в январе. Но ведь "спорт учебе не помеха", можно поздравить и по телефону, и в "Инстаграме", вот я, например, выложил фрагмент из "Старых песен о главном", где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!" – с обидой написал Николаев.
Поклонники вступились за Маликова. Они попытались объяснить Игорю, что Дмитрий не хотел его обидеть. "вы намек не поняли! Там сказано ЗВЕЗДЫ!" – написал Николаеву один из подписчиков Маликова. На что Игорь ехидно ответил: "Ааа... Теперь понял. Это про Вас".
Тут в беседу вступил и сам Дмитрий Маликов. Певец попытался успокоить Николаева. "я без намеков и адресов , это просто мнение)", – написал Дмитрий в свое оправдание. Однако Николаев буквально устроил Маликову истерику. "Да понятно, Димон, что без намеков... А покойников можно вспоминать? Дескать, день рождения у них? Например, Чайковского? Или Моцарта? Им ведь уже ни дорогой подарок, ни торт 🎂 не подаришь? А пост отличный – бурная реакция общественности гарантирована! Молодец!)👍🏻👏🏻😂" – эмоционально высказался исполнитель.
Подписчики, видя столкновение двух артистов, попытались разрядить обстановку. Они начали подшучивать над этой ситуацией, пытаясь снизить градус конфликта, однако Маликов дал понять, что ему грустно. "да ну Вас с вашими разборками ! И без Вас тошно", – обратился к подписчикам Дмитрий.
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