Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына

Героем программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова стал бывший приемный сын артистки Евдокии Германовой Николай Ерохин. Юноша, которому недавно исполнилось 18 лет, попробовал встретиться с бросившей его знаменитостью.

Николай десять лет спустя пришел в квартиру, где когда-то жил. Однако артистка не узнала приемного сына, захлопнув перед ним дверь. Но Ерохин на этом не остановился и позвонил Евдокии, чтобы пробудить в ней хоть какие-то чувства. "Ты понимаешь, что не очень правильно делаешь? Ты замутил это и ковыряешься в этом, к чему я не хочу иметь никакого отношения", – ответила бывшему сыну Германова.

На программе стало известно, что Николай испытывает крайнюю нужду в деньгах и не может найти жилье. После отказа от ребенка знаменитость оставила себе двухкомнатную квартиру, которую получила от государства.

Отметим, что три года назад приемный сын актрисы впервые поделился воспоминаниями о том, как звезда усыновила его, а через семь лет вернула в детский дом. Артистка отказалась от него, обвинив ребенка в шизофрении. Год мальчик провел в психиатрической больнице.

Как оказалось, на протяжении всего лечения его навещал только дядя – брат знаменитости Алексей Германов. Мужчина взял опеку над ребенком, чтобы забирать его на выходные или каникулы. Сейчас юноша учится в колледже и собирается стать поваром-технологом.

Николай также сообщил важный нюанс: после его усыновления актриса получила жилье. Государство выделило артистке и ее ребенку двухкомнатную квартиру. Однако после того, как Евдокия вернула сына в детдом, представители учреждения отказались от недвижимости от лица мальчика.

В свою очередь находящаяся в студии адвокат заявила, что после выпуска из детского дома Николай имеет право на собственное жилье. Также защитница была удивлена, почему Ерохин не получал алименты от бывшего усыновителя.