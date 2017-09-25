Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Николай десять лет спустя пришел в квартиру, где когда-то жил. Однако артистка не узнала приемного сына, захлопнув перед ним дверь. Но Ерохин на этом не остановился и позвонил Евдокии, чтобы пробудить в ней хоть какие-то чувства. "Ты понимаешь, что не очень правильно делаешь? Ты замутил это и ковыряешься в этом, к чему я не хочу иметь никакого отношения", – ответила бывшему сыну Германова.
На программе стало известно, что Николай испытывает крайнюю нужду в деньгах и не может найти жилье. После отказа от ребенка знаменитость оставила себе двухкомнатную квартиру, которую получила от государства.
Отметим, что три года назад приемный сын актрисы впервые поделился воспоминаниями о том, как звезда усыновила его, а через семь лет вернула в детский дом. Артистка отказалась от него, обвинив ребенка в шизофрении. Год мальчик провел в психиатрической больнице.
Как оказалось, на протяжении всего лечения его навещал только дядя – брат знаменитости Алексей Германов. Мужчина взял опеку над ребенком, чтобы забирать его на выходные или каникулы. Сейчас юноша учится в колледже и собирается стать поваром-технологом.
Николай также сообщил важный нюанс: после его усыновления актриса получила жилье. Государство выделило артистке и ее ребенку двухкомнатную квартиру. Однако после того, как Евдокия вернула сына в детдом, представители учреждения отказались от недвижимости от лица мальчика.
В свою очередь находящаяся в студии адвокат заявила, что после выпуска из детского дома Николай имеет право на собственное жилье. Также защитница была удивлена, почему Ерохин не получал алименты от бывшего усыновителя.
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