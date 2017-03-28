57-летняя Евдокия Германова стала неузнаваема

Евдокия Германова сейчас нигде не снимается и редко выходит на театральные подмостки. Когда же актриса появилась на церемонии вручения премии Олега Табакова, то ее буквально не узнали не только поклонники, но даже журналисты.

Накануне, 27 марта, в Москве прошла ХХII Церемония вручения премии Олега Табакова, приуроченная к Международному дню театра. По эскизам художника Николая Симонова были созданы ювелирные памятные знаки из разного вида золота, украшенные драгоценными камнями. Олег Табаков вручил награды Андрею Смолякову, Марине Зудиной, Евгению Миронову, Владимиру Машкову, Авангарду Леонтьеву, Константину Богомолову и многим другим.

Особое внимание представителей СМИ привлекла актриса Евдокия Германова. Дело не только в том, что 57-летняя артистка нигде не снимается (о чем сама призналась со сцены во время вручения ей премии) и редко выходит на театральные подмостки (изредка Евдокия играет Шарлотту в спектакле "Вишневый сад" в МХТ им. Чехова). Германова стала буквально неузнаваема.

Для выхода в свет артистка выбрала скромный черный наряд, который дополнила длинным платком, который обернула вокруг шеи. Образ завершили убранные волосы и очки. Примечательно, что Евдокия пришла на вручение премии без грамма косметики. Многочисленные поклонники уже успели оценить внешний вид артистки и поделиться мнением в социальных сетях. Фанаты сочли, что хрупкой Германовой нужно срочно сменить стиль и начать краситься.

О личной жизни актрисы мало что известно. В 2014 году разразился скандал после того, как приемный сын Евдокии Николай набросился на нее с ножом. Германова увидела в случившемся часть своей вины, предположив, что допустила ошибки в воспитании. По словам на тот момент 15-летнего юноши, он не помнит факта нападения на мать.





Напомним, в 41 год Евдокия Германова взяла из детдома полуторагодовалого Колю. Семейная идиллия длилась около семи лет. Когда мальчик пошел в школу, актриса начала жаловаться, что не справляется с ним, ссылаясь на то, что он стал агрессивным, неуправляемым и его неоднократно ловили на воровстве. Кроме того, по словам Германовой, Коля стал неадекватно вести себя в школе – бился головой о стены, если учителя его ругали.

Артистка заявила, что тогда она узнала о том, что родителями ее приемного сына были наркозависимые. По ее словам, Колю не брали лошадиные дозы психотропных лекарств. И тогда Германова огласила диагноз мальчика: шизофрения с маниакальным влечением к воровству и холодному оружию.

