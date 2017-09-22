Гузеева: Поступок Германовой – преступление

Мария Арбатова в своем посте рассказала о том, как сложилась жизнь сданного в детдом Евдокией Германовой мальчика, взятого ею из приюта много лет назад. Арбатова недвусмысленно дала понять, что Германова выпивала, а Лариса Гузеева и вовсе заявила, что поступок актрисы это преступление.

17 лет назад Евдокия Германова взяла из детдома полуторагодовалого Колю. Семейная идиллия продлилась недолго. Когда мальчик пошел в школу, актриса начала жаловаться, что не справляется с ним, ссылаясь на то, что он стал агрессивным, неуправляемым и его неоднократно ловили на воровстве. Вскоре она узнала о том, что родителями ее приемного сына были наркозависимые. В итоге, Евдокия отказалась от Коли.

На днях состоялась съемка передачи "Пусть говорят", в которой повзрослевший Николай рассказал о том, как сложилась его жизнь. Гостем в студии побывала Мария Арбатова, которая в длинном посте у себя на страничке в Facebook поделилась любопытными подробностями громкой истории. В частности, Арбатова дала понять, что Германова выпивала. "Надо судить тех, кто дал одинокой психически несбалансированной выпивающей актрисе (а именно такой я видела ее на фестивалях и т.д. много лет) полуторагодовалого ребенка", – заявила Мария.

А еще Арбатова рассказала, что Германова регулярно била мальчика. "О том, что Дуня его зверски била свидетельствуют не только шрамы на голове, но и куча пересекавшихся с ними тогда взрослых людей", – сообщила Мария. По ее словам, Коля оказался в "отличном" детском доме, где его не били и не запирали в качестве наказания, а психического диагноза у него не подтвердили.

В итоге, Николай поступил в колледж учиться на повара, зажил с девушкой из того же детдома и вскоре станет отцом. На передачу он пришел, чтобы, по словам Арбатовой, "показать единственной женщине, которая появлялась в его жизни в роли мамы, что у него все в порядке, чтоб предъявить собственную ценность и, может быть, восстановить хоть какие-то отношения".

При этом Мария отметила, что из попытки встретиться у Николая и Евдокии не получилось ничего, "кроме физиономии актрисы с явного бодуна и ее грязной лексики". Арбатова отметила, что в этой ситуации есть множество юридических нюансов. К примеру, Германова получила на ребенка квартиру и обязана была платить алименты ему, раз сдала его в детский дом. Однако актриса этого не делала. "И вообще, если бы не ее брат и бывший муж, опекающие Николая, совершенно неизвестно как бы выглядела его сегодняшняя жизнь", – заключила Мария Арбатова.

Публикация обросла множеством возмущенных комментариев. Не осталась в стороне и актриса Лариса Гузеева. Она довольно жестко высказалась в адрес Евдокии Германовой. "Обычно я хочу с тобой, Маша, спорить, но слишком много посторонних и досужих, но вот здесь я подпишусь под каждой твоей буквой! Да, я тоже считаю, что поступок Германовой – преступление и другого мнения быть не может! И что? Что изменилось в ее жизни после того, как она изуродовала пацану жизнь?" – задала риторический вопрос Гузеева.