Певцов раскрыл секрет крепкой семьи с Дроздовой

Для многих семья актера Дмитрия Певцова и актрисы Ольги Дроздовой представляет собой пример идеальной пары. Артисты в браке уже 26 лет и до сих пор не утратили теплых чувств друг к другу. В чем секрет – рассказал Дмитрий Певцов.

О своей жене Ольге Дроздовой Дмитрий Певцов всегда говорит с нескрываемой теплотой. "Она одна такая в целом мире и до сих пор меня терпит, спасает, воспитывает и очень смешит", – рассказал в интервью изданию Woman's day актер.

При этом он признался, что не понимает, что такое романтика, хотя свою жену старается радовать как можно чаще. "Цветы любимый человек должен получать не раз в году 8 Марта, а как можно чаще – по поводу и без", – уверен актер. Хотя секрет долгого брака не в приятных мелочах, а в самой сути отношений между супругами. "Если муж и жена становятся друзьями – это навсегда", – уверен Дмитрий Певцов.

Публикация от OFFICIAL GROUP DMITRIY PEVTSOV (@dmitriy_pevtsov_group) Июн 23 2017 в 10:02 PDT

"Любовь – это работа. Работа прежде всего над собой. Найти и развивать в себе терпение, уступчивость и смирение в библейском смысле – это путь к сохранению и углублению отношений между супругами. Если есть ради чего, можно пережить и простить абсолютно все", – уверен актер.

Публикация от OFFICIAL GROUP DMITRIY PEVTSOV (@dmitriy_pevtsov_group) Июн 2 2016 в 8:46 PDT

Дмитрий Певцов рассказал, что как православный христианин считает нумерологию чушью, хотя в его жизни и бывали загадочные совпадения, связанные с одной и той же цифрой, благодаря которой она стала его любимой. "С Ольгой мы познакомились 7 мая, я родился в седьмом месяце, сын Елисей родился 7 августа. Поэтому седьмое число каждого месяца в семье праздник, Мамин день", – рассказал актер.

