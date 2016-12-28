Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова

27 декабря популярному актеру и режиссеру Сергею Бодрову исполнилось бы 45 лет. В день рождения артиста вспомнил его друг, звезда сериала "Убойная сила" Андрей Федорцов, заявивший, что он виноват в смерти Сергея.

Сергей Бодров и Андрей Федорцов познакомились на съемках фильма "Брат" – на кладбище. "Когда мы таскали на кладбище бандитов – вот с этого все началось. Был дождик. Просто таскали одного алкоголика. Так как было холодно, он напился, в мешке все время двигался и старался петь песни. Сережа Бодров его несколько раз… сделал так, чтобы он замолчал", – вспомнил Федорцов.

Актер признался, что отчасти считает себя виновным в гибели Сергея Бодрова. "В трагедии, скорее всего, еще и мы виноваты, потому что мы снимали как раз там до этого. И когда мы приехали на Ленфильм, как раз Сережа интересовался, как и чего. Мы даже дали телефоны ОМОНа, который нас охранял. Кстати, с Сережей там погиб один из наших друзей из ОМОНа из Осетии", – цитирует Андрея Федорцова РЕН ТВ.

Как отметил артист, съемки последнего фильма Бодрова шли именно в Кармадонском ущелье. "Там такое странное место, где можно под гору залезть, там такие своды. И вот мы там снимали. И вот там Сережу и искали потом, когда провалилось все это", – сообщил Андрей.

Федорцов назвал Бодрова профессиональным артистом потому, что он "чувствовал партнера". "То есть, у нас вообще не было никаких проблем", – так охарактеризовал совместную работу с Бодровым актер.

Напомним, Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, которая работала над созданием фильма "Связной", попали под внезапно сошедший ледник 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Все числятся пропавшими без вести, так как спасатели не обнаружили останки.