Собчак назвала Урганта бездарным поваренком

В "Барвиха Luxury Village" прошло важное для элиты шоу-бизнеса событие – традиционная премия журнала GQ. Ведущими церемонии стали Ксения Собчак и Иван Ургант.

На мероприятии собрались самые модные и стильные персонажи. Были экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук, актер Павел Табаков, певицы Светлана Лобода и Диана Арбенина, спортсменка Ляйсан Утяшева, певец Сергей Мазаев и многие другие.

Ведущие устроили на сцене словесный баттл в стиле Гнойного и Оксимирона. Первым слово взял Иван Ургант, который высмеял гламурную тусовку. "Каждый год одни и те же лица! Вам самим не надоели номинации? Этой запущенной зоне бикини давно пора сделать нормальную эпиляцию! Серая масса, чья цель в жизни – маленькие фотографии в конце журнала, где нужно рассматривать, кто с кем обнимается. Их смотрит только редактор, когда сам с собою любовью занимается", – заявил он.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 13 2017 в 4:26 PDT

Ксения Собчак за словом в карман не полезла: "Кому ты вешаешь лапшу на уши, бездарный поваренок из "Смака"? Каждый вечер зрителей Первого канала выворачивает от твоего смеха нервного. Пять лет подряд мозолишь глаз, телевизоры плавятся! Своими шутками насилуешь нас. В завершении обрезать сигарной гильотинкой твой карьерный писюн позволь. Ты не ведущий номер один, ты толстощекий ноль!"

Публикация от Sasha Sorkin (@sorkinofficial) Сен 13 2017 в 11:57 PDT

Что касается премий, они распределились следующим образом. Женщиной года назвали Яну Троянову, исполнившую главную роль в сериале "Ольга". Две награды унес Баста: экс-наставник "Голоса" стал и Музыкантом года, и Человеком года. Режиссером года был признан Андрей Звягинцев за "Нелюбовь", а Актером года – Михаил Ефремов, сообщает сайт "Комсомольская правда".