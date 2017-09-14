Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
На мероприятии собрались самые модные и стильные персонажи. Были экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук, актер Павел Табаков, певицы Светлана Лобода и Диана Арбенина, спортсменка Ляйсан Утяшева, певец Сергей Мазаев и многие другие.
Ведущие устроили на сцене словесный баттл в стиле Гнойного и Оксимирона. Первым слово взял Иван Ургант, который высмеял гламурную тусовку. "Каждый год одни и те же лица! Вам самим не надоели номинации? Этой запущенной зоне бикини давно пора сделать нормальную эпиляцию! Серая масса, чья цель в жизни – маленькие фотографии в конце журнала, где нужно рассматривать, кто с кем обнимается. Их смотрит только редактор, когда сам с собою любовью занимается", – заявил он.
Ксения Собчак за словом в карман не полезла: "Кому ты вешаешь лапшу на уши, бездарный поваренок из "Смака"? Каждый вечер зрителей Первого канала выворачивает от твоего смеха нервного. Пять лет подряд мозолишь глаз, телевизоры плавятся! Своими шутками насилуешь нас. В завершении обрезать сигарной гильотинкой твой карьерный писюн позволь. Ты не ведущий номер один, ты толстощекий ноль!"
Что касается премий, они распределились следующим образом. Женщиной года назвали Яну Троянову, исполнившую главную роль в сериале "Ольга". Две награды унес Баста: экс-наставник "Голоса" стал и Музыкантом года, и Человеком года. Режиссером года был признан Андрей Звягинцев за "Нелюбовь", а Актером года – Михаил Ефремов, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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