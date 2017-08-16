Штурм пригрозила избить обидчиков силиконовой грудью

Наталья Штурм гордится сделанной грудью и без стыда выставляет ее на всеобщее обозрение при удобном случае. На этот раз певица заявила, что звезды принялись раздеваться вслед за ней.

"Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. В медийном пространстве все меньше остается персон, которые не обнажились после меня. Я ревную – мои сиси лучшие! Пора конкурс объявлять, рррр", – подписала очередную фотографию с просвечивающимися через платье округлостями звезда 90-х.

"Когда гордится больше нечем", "Дура старая", "А лошадиная пасть? Как? Впечатляет? "А лошадиная пасть? Как? Впечатляет? "Пенсию не забыли получить в этом месяце?", "Силикон рулит! У вас в молодости, грудь была не такая!", – принялись упрекать певицу подписчики.

Штурм не заставила себя долго ждать с ответом на последний комментарий. "А жаль! Я бы по морде надавала бы ею всем своим обидчикам", – парировала Наталья.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Авг 15 2017 в 4:47 PDT

Сегодня популярная в 90-е годы исполнительница предпочитает удивлять не песнями, а голыми фотоснимками, которые с удовольствием публикует на своей странице в социальных сетях. Не менее скандальными кажутся и интервью Натальи, в которых она признается, что ее детской мечтой была грудь третьего размера. "У меня была "двоечка", которую к тому же высосали малыши. Арсений больше любил левую грудь, а Лена – правую. Мне повезло с формой бюста – мой "бутончик" как был, так и остался. Не обвис, просто погрустнел – его требовалось только подвеселить. И мой хирург справился с этим на отлично!", – без стеснения рассказала Штурм.

Напомним, Штурм в свое время была довольно популярной артисткой. Сразу же после распада Советского Союза на нее вместе с рядом других исполнителей свалилась неожиданная слава, которая ушла так же быстро, как и пришла. Самым известным хитом Натальи была песня "Школьный роман", времена которой давно прошли. Поговаривают, что композиция посвящена однокласснику исполнительницы, Роману Абрамовичу.