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Андреева столкнулась с бывшей возлюбленной Бондарчука

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На премьеру в один из столичных кинотеатров пришли Федор Бондарчук и Паулина Андреева. На этом же мероприятии оказалась и бывшая возлюбленная режиссера Светлана Бондарчук.
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В Москве состоялся специальный показ фильма Резо Гигинеишвили "Заложники", который посетило множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Это мероприятие оказалось интересным по нескольким причинам. Во-первых, на премьеру пришла жена (так до конца точно неизвестно, нынешняя или бывшая) режиссера, актриса Надежда Михалкова. Отметим, что в последнее время пара практически нигде не появляется вместе, а на недавно прошедшем фестивале за границей Резо представлял фильм без Нади.

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Паулина Олеговна Андреева актриса

Во-вторых, поддержать картину пришел Федор Бондарчук. Его сопровождала актриса Паулина Андреева. Тем самым влюбленные опровергли информацию о своем разрыве, которая на днях произвела среди общественности эффект разорвавшейся бомбы. Однако, позируя журналистам, Паулина и Федор, как впоследствии отметили пользователи социальных сетей, куда немедленно "утекли" фото, выглядели не очень счастливыми.

Возможно, причина кроется в присутствии на той же премьере бывшей возлюбленной Бондарчука Светланы. Оставаясь все еще супругой режиссера, та буквально сияла от счастья. Она позировала перед камерами в обществе подружек. Отметим, что если для выхода в свет Паулина выбрала короткое стильное черное платье, то Светлана предпочла нарядиться в черную комбинацию, которую прикрыла красным блестящим плащом-халатом.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались после 25 лет брака. Супруги разорвали отношения, как следует из их обращения к общественности, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали умолчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

Автор: Наталья Аряева13 сентября 2017, 08:54
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