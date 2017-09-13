Андреева столкнулась с бывшей возлюбленной Бондарчука

На премьеру в один из столичных кинотеатров пришли Федор Бондарчук и Паулина Андреева. На этом же мероприятии оказалась и бывшая возлюбленная режиссера Светлана Бондарчук.

В Москве состоялся специальный показ фильма Резо Гигинеишвили "Заложники", который посетило множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Это мероприятие оказалось интересным по нескольким причинам. Во-первых, на премьеру пришла жена (так до конца точно неизвестно, нынешняя или бывшая) режиссера, актриса Надежда Михалкова. Отметим, что в последнее время пара практически нигде не появляется вместе, а на недавно прошедшем фестивале за границей Резо представлял фильм без Нади.

Во-вторых, поддержать картину пришел Федор Бондарчук. Его сопровождала актриса Паулина Андреева. Тем самым влюбленные опровергли информацию о своем разрыве, которая на днях произвела среди общественности эффект разорвавшейся бомбы. Однако, позируя журналистам, Паулина и Федор, как впоследствии отметили пользователи социальных сетей, куда немедленно "утекли" фото, выглядели не очень счастливыми.

Возможно, причина кроется в присутствии на той же премьере бывшей возлюбленной Бондарчука Светланы. Оставаясь все еще супругой режиссера, та буквально сияла от счастья. Она позировала перед камерами в обществе подружек. Отметим, что если для выхода в свет Паулина выбрала короткое стильное черное платье, то Светлана предпочла нарядиться в черную комбинацию, которую прикрыла красным блестящим плащом-халатом.

Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_page) Май 9 2017 в 9:21 PDT

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались после 25 лет брака. Супруги разорвали отношения, как следует из их обращения к общественности, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали умолчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".