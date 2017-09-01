60-летнего Маршала застукали с 24-летней

Музыкант предпочитает юных красавиц. Но сколько продлятся его новые отношения – бог ведает.

Чем старше становится певец Александр Маршал, тем моложе его подруги и спутницы. До недавнего времени певец, как говорят, встречался с 28-летней питерской манекенщицей Юлей. Были у него отношения и солисткой "Блестящих" Надей Ручкой, которая моложе его на 23 года. Теперь же артиста сняли на светском мероприятии с 24-летней барышней. "Сашуля", – так она трогательно величает Маршала, который девушке в деды годится.

24-летняя Карина Нугаева – дочка бизнесмена средней руки, выпускница столичного института туризма, а ныне – сотрудница "Радио Шансон". Певец, как выяснил сайт Eg.Ru, познакомился с красавицей несколько месяцев назад. А теперь катает ее на белоснежном "гелендвагене", за который недавно отвалил семь с лишним миллионов рублей, возит в свет, так сказать. Несмотря на существенную разницу в возрасте, девушка держится с Александром очень уверено.

В музыкальной тусовке уже делают ставки – на сколько на этот раз хватит Маршала. Напомним, что музыкант был женат трижды. С первой супругой, по словам Маршала, он развелся из-за слишком активного ее участия во всем. От второго брака есть дочь Полина, которая живет в Соединенных Штатах с матерью. Третий брак певца был с Натальей Васильевной. От него у Маршала есть 20-летний сын Артем.