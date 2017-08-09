Софию Ротару в Молдавии затолкали в автобус и похитили

Крики не спасли певицу. После того случая ее жизнь круто переменилась.

В репертуаре Софии Ротару есть несколько песен, написанных Евгением Догой. Во многом благодаря этому композитору она стала известной.

"Молдавская киностудия снимала документальный фильм о Кишиневе. Я написал песню "Мой белый город". Встал вопрос, кто же ее будет петь, – рассказал Дога. – И тут кто-то вспомнил, что в консерватории на третьем курсе есть одна девочка с Буковины – Соня Ротарь, которая здорово поет старинные молдавские романсы. Мы решили, что пока пусть хоть как-то напоет она, потом найдем настоящую певицу. Приехали туда, представились. Она замахала руками: "Нет-нет, я сейчас занята, у меня сессия, экзамены".

"Ее с трудом удалось не столько уговорить, сколько похитить – запихнули в автобус к киношникам и привезли на студию. Я наиграл ей мелодию, и она, несмотря на то, что была нервная и недовольная, сразу ее схватила, – вспомнил композитор. – Вот так в маленькой кишиневской студии состоялось рождение певицы Софии Ротару. С песней "Мой белый город" она выиграла конкурс "Золотой Орфей", вышла в "Песню года". Ее карьера буквально взлетела!"

В последнее время о Ротару пишут, что она уже не поет вживую и каждую композицию записывает неделями: голос ей вытягивают на компьютере, буквально собирая по нотам. "А кто из артистов сейчас без фонограммы работает? Не сами они в этом повинны, а их продюсеры – хотят побольше заработать, экономят на оркестре. А София Ротару может петь и с фонограммой, и без нее очень талантливо", – цитирует Догу журнал "Мир новостей".