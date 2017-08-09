Джигурда разоткровенничался об интимной жизни с Анисиной

"Любить ее надо страстно, напористо, но нежно", – отметил актер. Сейчас они с женой работают над зачатием третьего ребенка.

Никита Джигурда – большой любитель эпатажа и провокаций. И очень оживляется, когда его расспрашивают об отношениях с Мариной Анисиной, которую актер называет богиней. Сейчас они отдыхают в Греции и, по словам артиста, наслаждаются не только живописными видами.

"Если б вы нас видели! Как мы сидим на берегу моря, какая красивая Анисина в мини-юбочке после нашей ночи любви. Я две недели провел здесь с детьми. Марина тоже приехала в Грецию. Мы работаем над зачатием нашего третьего ребенка. У Марины был выкидыш, но я уговариваю ее еще раз попробовать. Она не отказывается, но пока не получается", – заявил Никита.

"Любить жену надо страстно, напористо, но нежно. Правда, Марина не любит, когда я пускаюсь в интимные откровения", – отметил актер.

Рассказал он и о своих методах воспитания детей. "Ева занимается теннисом, Анжель-Крист – карате. Они ходили в элитную школу, где изучали английский, французский. Мама им запрещает дома говорить по-французски, потому что они пытаются общаться при мне на французском. В европейской школе учат тому, что родители не всегда правы, что прав учитель. Но я нашим детям, наоборот, объясняю, что родители правы всегда. Подчеркиваю: "Если бы я не взял на абордаж вашу маму, вас бы не было, боги мои", – цитирует Джигурду "КП".