Мария Погребняк стала жертвой желтой прессы

Жена футболиста огорчена скандалом, в который ее втянули. Она решила дать опровержение.

Появившееся в СМИ громкое интервью Марии Погребняк о том, что она якобы не видит ничего зазорного в том, что девушки охотятся за олигархами, вызвало большой резонанс. В этом же материале дизайнер якобы заступилась за Анну Калашникову, на горе которой многие пытаются нажиться.

Оказалось, этих слов жена футболиста Павла Погребняка никогда не говорила. "Для меня было неприятным сюрпризом прочитать такое, – рассказала Мария корреспонденту Dni.Ru. – Обидно и то, что эту ложь многие перепечатали. Я никогда публично не выступала с комментариями на эту тему и официально опровергаю все сказанное в материале".

Напомним, что Мария и Павел счастливы вместе уже много лет. Совсем скоро исполнится 11 лет со дня их свадебного торжества. Это одна из самых красивых и образцовых пар, у них растут трое детей. Мария никогда не вела себя скандально, не делала и не говорила ничего предосудительного.