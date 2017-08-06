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Садальский о позоре Ангелины Вовк

Станислав Садальский. Фото: кадр 1tv.ru
Актер Станислав Садальский заподозрил, что у его подруги Ангелины Вовк началась деменция. Такие выводы он сделал на основании просмотра передачи "Кто хочет стать миллионером" с актрисой.
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"🎬У моей подруги началась деменция🙀🙀🙀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на своей странице в Instagram Станислав Садальский. Свою мысль он обосновал поведением Ангелины Вовк на шоу "Кто хочет стать миллионером".

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Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Актрисе, пришедшей на передачу вместе  с ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале Дильбар Фазиевой, было предложено ответить на вопрос, кто из актеров фильма "О бедном гусаре замолвите слово" не поет. Выбрать дали из четырех человек: Валентина Гафта, Ирины Мазуркевич, Станисталава Садальского и Евгения Леонова.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)

"Девица, с которой она пришла (не знаю ее) говорит Ангелине – это по вашей части! Вовк: "да там все не поют… Садальский точно не поет, ни разу не слышала, чтоб он пел". И еще передразнила – "кошелек, кошелек – как он может петь?", – пересказал фрагмент эфира Садальский.

В итоге они прибегли к подсказке "Помощь зала" и большинство зрителей проголосовали за Леонова, что немало удивила Вовк. "Она глаза вылупила – Леонов не поет??? Ну не знаю… вы правду говорите??? Вот Станислав не поющий!", – рассказал Садальский.

"Деваха, которая с ней, говорит – "ну, может, он тогда помоложе был и пел?" Короче, позор полный", – подвел итог актер. "Для справки. В фильме поют Валентин Гафт, Ирина Мазуркевич, Наталья Гундарева, Андрей Миронов и ваш покорный слуга", – добавил он в своем блоге в Живом Журнале, сопроводив свои слова музыкальными отрывками из фильма.

Автор: Геннадий Куприянов6 августа 2017, 15:00

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