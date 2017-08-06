Гитарист The Rolling Stones болен раком

Гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд признался, что борется с раком легких. Страшный диагноз ему поставили еще три месяца назад во время планового обследования.

В ходе планового обследования перед одним из туров The Rolling Stones врачи диагностировали у гитариста группы Ронни Вуд рак легких. "Я был готов к плохим новостям, но я также верил в то, что все будет в порядке", – признался 70-летний музыкант. О его болезни знала только 39-летняя жена Салли Хамфрис.

"Помимо врачей, мы больше никому не говорили об этом, поскольку не хотели заставлять кого-либо проходить через этот ад", – объяснил музыкант решение скрывать недуг. "Была неделя, когда все висело на волоске и это могло быть занавесом, временем, чтобы сказать прощай", – цитирует его ТАСС.

Врач объяснил, что болезнь поразила правое легкое музыканта. "Я, честно говоря, не был удивлен, потому что я осознавал, что не делал рентген груди с 2002 года", – цитирует его RT. Ронни Вуд подчеркнул, что не согласился бы на курс химиотерапии, если бы выяснилось, что опухоль разрастается. "Я не собираюсь терять волосы", – признался он.

Медики выяснили, что опасности распространения рака нет. "И я сказал, давайте разберемся с этим. До того, как я закрыл свои глаза перед операцией, я посмотрел на врача и произнес: Пусть начнется битва!", – добавил гитарист The Rolling Stones.

Отметим, Ронни Вуд официально вошел в состав The Rolling Stones в феврале 1976 года. На протяжении 1980-х годов он также вел сольную карьеру и сотрудничал с многими музыкантами. В число тех, кому довелось работать вместе с Ронни Вудом были Дэвид Боуи, Боб Дилан, Принс, Эрик Клэптон и многие другие культовые для западной сцены фигуры. Музыкант является отцом шестерых детей, последние двое – дочери-близнецы – родились в мае 2016 года.