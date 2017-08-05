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Солнцев защитил пухлую Лолиту от нападок Миро

Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/solncevrustam_
Звезда "Дома-2" Рустан Солнцев высказался по поводу нападок популярного блогера Лены Миро на певицу Лолиту. Шоумен считает, что лучше иметь лишний вес, чем быть злым.
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Солнцев посвятил скандалу минутный ролик на YouTube. "Я с опаской отношусь к людям, которые на все позитивное, веселое, прикольное и угарное говорят, что это плохо и ужасно. Я сейчас про Лолиту и Миро", – заявил он.

Бывший участник "Дома-2" высказался в поддержку Лолиты. "Да, мне нравятся пухлые и позитивные женщины. И круто, что Лола ничего не стыдится и ей прикольно веселить всех", – добавил он.

Солнцев отметил, что даже у его собаки есть линий вес. "Она пухлая и позитивная, такая же, как Лолита. А Лена злая – она меня пугает", – цитирует шоумена Starhit.

"Лола, продолжай в том же духе, я тебя всегда поддержу! И не  обращай внимания на завистников, им до тебя, как до Луны", – поддержал он исполнительницу. По словам Солнцева, с Миро все давно понятно: экс-участник "Дома-2" считает, что она хуже собаки.

Напомним, скандал разгорелся из-за провокационного наряда Лолиты. Она вышла на сцену на фестивале "Жара" в прозрачном боди.

Автор: Евгений Мышко5 августа 2017, 13:30
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Лолита задрала юбку на подиуме

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