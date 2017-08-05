Солнцев защитил пухлую Лолиту от нападок Миро
Солнцев посвятил скандалу минутный ролик на YouTube. "Я с опаской отношусь к людям, которые на все позитивное, веселое, прикольное и угарное говорят, что это плохо и ужасно. Я сейчас про Лолиту и Миро", – заявил он.
Бывший участник "Дома-2" высказался в поддержку Лолиты. "Да, мне нравятся пухлые и позитивные женщины. И круто, что Лола ничего не стыдится и ей прикольно веселить всех", – добавил он.
Солнцев отметил, что даже у его собаки есть линий вес. "Она пухлая и позитивная, такая же, как Лолита. А Лена злая – она меня пугает", – цитирует шоумена Starhit.
"Лола, продолжай в том же духе, я тебя всегда поддержу! И не обращай внимания на завистников, им до тебя, как до Луны", – поддержал он исполнительницу. По словам Солнцева, с Миро все давно понятно: экс-участник "Дома-2" считает, что она хуже собаки.
Напомним, скандал разгорелся из-за провокационного наряда Лолиты. Она вышла на сцену на фестивале "Жара" в прозрачном боди.
5 августа 1962 года трагически погибла главная блондинка XX века
Звезды фильма "Мимино" объединились ради ностальгирующей публики
Якобы королева пьет по четыре спиртных напитка в день
Рацион футболиста и его подружки шокировал фанатов