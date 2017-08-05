Солнцев защитил пухлую Лолиту от нападок Миро

Звезда "Дома-2" Рустан Солнцев высказался по поводу нападок популярного блогера Лены Миро на певицу Лолиту. Шоумен считает, что лучше иметь лишний вес, чем быть злым.

Солнцев посвятил скандалу минутный ролик на YouTube. "Я с опаской отношусь к людям, которые на все позитивное, веселое, прикольное и угарное говорят, что это плохо и ужасно. Я сейчас про Лолиту и Миро", – заявил он.

Бывший участник "Дома-2" высказался в поддержку Лолиты. "Да, мне нравятся пухлые и позитивные женщины. И круто, что Лола ничего не стыдится и ей прикольно веселить всех", – добавил он.

Солнцев отметил, что даже у его собаки есть линий вес. "Она пухлая и позитивная, такая же, как Лолита. А Лена злая – она меня пугает", – цитирует шоумена Starhit.

"Лола, продолжай в том же духе, я тебя всегда поддержу! И не обращай внимания на завистников, им до тебя, как до Луны", – поддержал он исполнительницу. По словам Солнцева, с Миро все давно понятно: экс-участник "Дома-2" считает, что она хуже собаки.

Напомним, скандал разгорелся из-за провокационного наряда Лолиты. Она вышла на сцену на фестивале "Жара" в прозрачном боди.