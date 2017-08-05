Бондарчук сломал нос жене

Жена Сергея Бондарчука Тата пожаловалась в Сети на мужа. По ее словам, супруг сломал ей нос.

Необычный снимок появился на странице Таты в социальной сети Instagram. Красавица рассказала, что муж ударил ее во сне.

"Я грузинка, мне положена горбинка. Когда муж-лунатик во сне ломает нос", – написала она. Судя по подписи к снимку, Тата не держит зла на супруга.

Реакция Сергея Бондарчука на произошедшее остается неизвестной. Тем не менее, следует предположить, что сын именитого режиссера найдет способ загладить вину перед возлюбленной.

Напомним, Тата Бондарчук является дочерью олимпийского чемпиона по борьбе Михаила Мамиашвили. Не исключено, что отец научил ее нескольким приемам самообороны. Однако, судя по всему, во сне отразить неожиданный удар ей не удалось.

Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) Июл 25 2017 в 6:21 PDT

Сергей и Тата зарегистрировали отношения в мае 2012 года. Торжественная церемония прошла в Кутузовском ЗАГСе столицы.

Свадьба Таты и Сергея считалась одним из самых ожидаемых событий года. На мероприятии присутствовали сотни гостей, в том числе видные политики и звезды шоу-бизнеса.