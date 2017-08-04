Боню поздравляют с помолвкой
Звезда опубликовала в своем Instagram неоднозначный снимок, над которым подписчики ломают голову. Многие предположили, что на безымянном пальце правой руки у Бони – кольцо, подаренное возлюбленным.
Поклонники поспешили поздравить красавицу с помолвкой: "Колечко", "Вика обручена??))))" "Подумала, что Вика кольцо закрыла – предложение сделали", "Точно))) Обручальное кольцо))))) Вот о чем она хотела кричать, но пока не может!!!! Здорово!!!"
Однако кое-то сразу решил головоломку. "Вика интригует, кольца там нет", – написал один из пользователей. И действительно, недавно модель сделала на пальчике татуировку, о чем сообщила в своем аккаунте.
Красавица пообещала, что это первая и последняя тату. Модель призналась, что нанесение – очень болезненная процедура. Фанаты звезды попросили показать результат работы, но получили вежливый отказ.
Справедливости ради стоит отметить, что восторги поклонников по поводу скорого замужества Бони не лишены смысла. Судя по всему, звезда "Дома-2" все же нашла нового ухажера.
Модель опубликовала видео, на котором ей дарят шикарный букет. А вот от кого презент – не сообщила.
Юмористка сделала актрисе странный комплимент
Рядом с ее телом обнаружили оружие супруга
Парнокопытное тоже решило поучаствовать в гонке
Звезда "Дома-2" поразила провокационным видом