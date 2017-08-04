Боню поздравляют с помолвкой

Поклонники радуются за звезду телепроекта "Дом-2" Викторию Боню, поздравляя ее с помолвкой. Поводом стало интригующее фото, которое модель разместила в соцсети.

Звезда опубликовала в своем Instagram неоднозначный снимок, над которым подписчики ломают голову. Многие предположили, что на безымянном пальце правой руки у Бони – кольцо, подаренное возлюбленным.

Поклонники поспешили поздравить красавицу с помолвкой: "Колечко", "Вика обручена??))))" "Подумала, что Вика кольцо закрыла – предложение сделали", "Точно))) Обручальное кольцо))))) Вот о чем она хотела кричать, но пока не может!!!! Здорово!!!"

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Авг 3 2017 в 9:28 PDT

Однако кое-то сразу решил головоломку. "Вика интригует, кольца там нет", – написал один из пользователей. И действительно, недавно модель сделала на пальчике татуировку, о чем сообщила в своем аккаунте.

Красавица пообещала, что это первая и последняя тату. Модель призналась, что нанесение – очень болезненная процедура. Фанаты звезды попросили показать результат работы, но получили вежливый отказ.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Авг 3 2017 в 1:14 PDT

Справедливости ради стоит отметить, что восторги поклонников по поводу скорого замужества Бони не лишены смысла. Судя по всему, звезда "Дома-2" все же нашла нового ухажера.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Авг 3 2017 в 3:37 PDT

Модель опубликовала видео, на котором ей дарят шикарный букет. А вот от кого презент – не сообщила.