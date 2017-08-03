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Пригожин набросился на Мэнсона за грубость

Иосиф Пригожин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин жестко высказался о поступке американского рок-певца Мэрилина Мэнсона, оскорбительно отозвавшемся о Москве во время концерта в Киеве.
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Пригожин напомнил, что "Москва – это Россия, это огромная великая держава, у которой есть великие писатели, музыканты, актеры, режиссеры". Он подчеркнул, что когда кто-либо говорит о нашей стране, то "говорят о нас обо всех".

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"А дело все в том, что хочется сказать: от с**ки слышу. Что я могу сказать, чмо он, обезьяна раскрашенная. Из-за таких, как он, профессия музыканта превращается во вторую древнюю, как это ни грустно", – цитирует продюсера радиостанция "Говорит Москва". "Если действительно он это сказал, то он просто подонок, чистая с**ка, клоун разукрашенный, и пусть он там лижет, где хочет", – заключил представитель российского шоу-бизнеса.

Напомним, знаменитый рок-музыкант Мэрилин Мэнсон позволил себе грубо высказаться о Москве во время концерта в столице Украины. "Киев! Не хочу лезть в политику, но вы только что нагнули Москву как вашу с**ку!", – заявил Мэнсон по-английски со сцены. Концерт проходил в поддержку альбома Heaven Upside Down.

Возможно, этой фразой певец сравнил реакцию публики на свое шоу в Москве, где он выступал 31 июля, и в Киеве. Видимо, на московском концерте зрители реагировали на Мэнсона недостаточно бурно. Между тем украинские СМИ отмечают, что во время своего выступления в Киеве Мэнсон не раз шутил на околополитические темы не один раз. 

Автор: Людмила Фоканова3 августа 2017, 18:58

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