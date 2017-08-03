На Боню напали из-за татуировки
Красавица пообещала, что это ее первая и последняя татуировка. Судя по всему, Боню шокировала собственная смелость. Процесс создания рисунка она показала в социальной сети Instagram.
Модель призналась, что нанесение татуировки – очень болезненная процедура. "Как будто кожу режут", – кратко прокомментировала Боня, сделав гримасу.
Фанаты звезды попросили показать результат работы, но получили вежливый отказ. "Она только для меня", – заинтриговала интернет-пользователей Боня. За несколько минут ролик посмотрели порядка двух тысяч раз.
Многие отнеслись негативно к поступку модели. "Не порть свою кожу!" – напал на Викторию один из комментаторов. "Вот это да, не ожидала..." – растерялась другая подписчица.
Недавно Боня выложила еще одно необычное видео и рассказала о резко изменившихся вкусовых предпочтениях. Поклонники тут же заподозрили, что модель беременна, однако красавица не прокомментировала эти слухи.
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