Почему Любовь Полищук отдала сына в интернат

О семейной драме актрисы мало кто знал. А ее наследник долго скрывал их родство.

На счету актера Алексея Макарова более шести десятков ролей. Среди самых известных его работ – Портос в ремейке "Трех мушкетеров" и Балашов в "День выборов-2". Но в начале его кинокарьеры мало кто знал, чей он сын.

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В ГИТИС парня приняли лишь со второй попытки, к тому же Алексей специально не говорил, из какой он семьи, никогда не называл ни мать– знаменитую актрису, ни отца – артиста Омской филармонии, поэта Валерия Макарова. Он не хотел упреков в блате и мечтал всего добиться без громких имен родителей.

"Правда, никто даже не догадывался! – рассказал режиссер Андрей Житинкин. – Даже я узнал случайно, причем когда Леша уже вовсю играл в моих спектакля. Мы много гастролировали по Америке, Германии, Израилю. И вот в Израиле Саша Домогаров на каком-то застолье вдруг спросил Лешу: "А как мама, как у нее дела?" Макаров ответил: "Да не самое хорошее время сейчас в кинематографе". Мне стало интересно, и я тихонечко спросил Домогарова: "Саш, а кто у него мама-то?" И для меня стало открытием, что Леша – сын Любови Полищук".

Правда, жизнь с такой знаменитой матерью была для Алексея не самой сладкой. Полищук из Омска переехала в столицу, долго пыталась ее покорить. "Набивала она себе синяки как образно, так и буквально: разбивала коленки, когда во времена работы в мюзик-холле подрабатывала где только возможно. Первый муж остался в Омске, а Люба с маленьким Лешей снимала в Москве углы и на какое-то время вынуждена была отдать сына в интернат, из-за чего сама ужасно переживала. Но другого выхода у Любы не было – моталась с концерта на концерт", – цитирует Житинкина 7days.ru